Армия беларуси не хочет воевать против Украины, ведь прекрасно знает о безумных потерях оккупантов и не хочет их пополнять. Вместе с тем территория этой страны отдана в полное владение российских оккупантов.
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Активизация вражеской авиации в беларуси
Как сообщили белорусские партизаны, в их страну прибыли еще три российских Ил-76. Ранее было известно о том, что накануне вечером в беларусь прибыли самолет ДРЛО А-50 и два Ил-76.
Сообщается, что их пунктом назначения был военный аэродром в Мачулищах. Что именно доставляли грузовые борта россиян – пока неизвестно. Один из них был почти пуст или частично загружен.
Война россии с Украиной: последние события
- россияне продолжают попытки уничтожения доказательств своих преступлений в уничтоженном Мариуполе. Они проводят эксгумацию тел во дворах многоэтажек, а также заставляют людей давать показания о том, что их "убила украинская армия", хотя весь мир видел, что это дело рук оккупантов.
- Президент США Джо Байден планирует посещение Ближнего Востока. Он хочет убедить некоторые страны предоставить ВСУ советское оружие, чтобы оккупанты забыли о своем огневом превосходстве.
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