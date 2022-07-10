Армія білорусі не хоче воювати проти України, адже чудово знає про шалені втрати окупантів та не хоче їх поповнювати. Разом з тим територія цієї країни віддана у повне володіння російських окупантів.
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Активізація ворожої авіації у білорусі
Як повідомили білоруські партизани, до їхньої країни прибули ще три російські л-76. Раніше було відомо про те, що напередодні ввечері до білорусі прибули літак ДРЛО А-50 та два Іл-76.
Повідомляється, що їхнім пунктом призначення був військовий аеродром у Мачулищах. Що саме доставляли вантажні борти росіян – наразі невідомо. Один із них був майже порожній або лише частково завантажений.
Війна росії з Україною: останні події
- росіяни продовжують спроби знищення доказів своїх злочинів у знищеному Маріуполі. Вони проводять ексгумацію тіл у дворах багатоповерхівок, а також змушують людей давати покази про те, що їх "вбила українська армія", хоча весь світ бачив, що це справа рук окупантів.
- Президент США Джо Байден планує візит на Близький Схід. Він хоче переконати деякі країни надати ЗСУ радянську зброю, щоб окупанти забули про свою вогневу перевагу.
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