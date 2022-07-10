За даними заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка, загалом загинули 15 осіб.

Важливо Ракетний удар по Часовому Ярі на Донеччині: кількість загиблих зросла до 15

Водночас рятувальники дістали з-під завалів 5 людей. Представники ДСНС встановили мовний контакт ще з трьома людьми, які залишаються під завалами.

Можливо під зруйнованими стінами ще 24 людини, серед них 9 річний хлопчик. Рятувальна операція триває,

– розповів Тимошенко.

Наслідки удару окупантів по Донеччині / Фото Кирила Тимошенка

Обстріл Донеччини: головне

Ввечері 9 липня росіяни завдали ракетних ударів по Часовому Ярі, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти".

Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу. Завали розбирали усю ніч і продовжують робити це й досі. На жаль, рятувальники виявили тіла 25 загиблих. Точну кількість загиблих можна буде встановити лише після закінчення усіх робіт.

За попередньою інформацією, Часів Яр обстріляли з РСЗВ "Ураган", але остаточно тип ракет встановить комісія.

Додамо, що рятувальники працювали всю ніч. До пошуково-рятувальної операції долучили близько 70 осіб, 910 одиниць техніки, 2 автокрани та 2 навантажувачі. За ніч вдалось розібрати та підняти 70 тонн завалів.

Нещодавно вороги вже атакували Часів Яр. Тоді під удар потрапила залізнична станція. Легкі поранення дістали кілька людей.

Ворог цинічно обстріляв Часів Яр: дивіться відео