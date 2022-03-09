Так, Национальная полиция задокументировала последствия обстрела в Дружковке. Там снаряд попал вблизи городской железнодорожной станции.

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На месте работает полиция и взрывотехника. В настоящее время правоохранители устанавливают вид боевого оружия, из которого российские войска обстреляли территорию вокзала.

По предварительным данным, осколочные ранения получила 57-летняя жительница Дружковки.





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