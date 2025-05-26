Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Известно, что маршрут вертолетов пролегает от Таганрога через Азовское море до Мариуполя. А потом – в Запорожскую область и обратно.

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Что задумали оккупанты

Как отметил Андрющенко, пока никто не фиксирует активных и масштабных боестолкновений на территории Запорожской области. Однако оккупанты почему-то используют там вертолеты. Возможно, они что-то отрабатывают и не участвуют в боевых действиях.

Есть также другое предположение. Уже несколько дней подряд раздаются взрывы на территории России. В частности в Москве. Возможно, оккупанты хотят сбивать беспилотники с помощью вертолетов.

К сожалению, пока мы не придумали, как противодействовать вражеской авиации на территории, которая ближе к линии фронта, и на оккупированных территорий. Ранее мы сбивали самолеты. В частности над территорией Мариупольского района. После того такого уже не было. Поэтому и оккупанты используют авиацию,

– рассказал Андрющенко.

Добавим, Мариуполь уже 3 года находится в оккупации. Петр Андрющенко рассказал, как изменился город за это время.