Позор российской армии, который ничто не смоет

Явно преступные приказы. Как еще назвать разрушение ракетами жилого дома? Неизвестно о летчике, который сказал бы, что он – офицер, а не г**но. Поэтому не будет разрушать многоэтажки с людьми, торговые центры с людьми, другие объекты с мирными людьми.

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Рассказы о том, что они "не понимают", куда стреляют, можно оставить для дураков. Все они понимают. И совершают преступления.

Честь, омраченная страхом смерти

Да, я понимаю, что отсутствие информации об отказе от исполнения преступных приказов не означает отказа от исполнения, потому что (гипотетически) мы можем просто не получать такую информацию.

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С другой стороны, нет сомнений, что за месяцы войны в условиях информационного общества подобные факты все равно попали бы в информационное пространство.

И отказ ехать на войну разных росгвардейцев – это совсем другое. Их не преступные приказы волнуют, а перспектива умереть. Просто нравственные дегенераты.

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