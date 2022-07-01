Ганьба російської армії, яку ніщо не змиє

Явно злочинні накази. Бо як ще назвати руйнацію ракетами житлового будинку? Невідомо про льотчика, який би сказав, що він – офіцер, а не г*мно. А тому не буде руйнувати багатоповерхівки з людьми, торговельні центри з людьми, інші об'єкти з мирними людьми.

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Розповіді про те, що вони "не розуміють", куди стріляють, можна залишити для дурників. Усе вони розуміють. І чинять злочини.

Честь, затьмарена страхом смерті

Так, я розумію, що відсутність інформації про відмову від виконання злочинних наказів не означає відмови від виконання, бо (гіпотетично) ми можемо просто не одержувати таку інформацію.

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З іншого боку, немає сумнівів, що за місяці війни за умов інформаційного суспільства подібні факти все одно би потрапили в інформаційний простір.

І відмова їхати на війну різних росгвардійців – це геть інше. Їх не злочинні накази хвилюють, а перспектива померти. Просто моральні дегенерати.

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