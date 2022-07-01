Спринт перед марафоном

17 червня Єврокомісія оприлюднила своє рішення з огляду на опитувальник, який раніше оперативно заповнила Україна.

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Саме за ним ЄС визначає, наскільки взагалі країна-претендент гідна статусу кандидата. Йдеться про відповідність Копенгагенським критеріям, які засвідчують, чи добре в країні працює демократія та верховенство права, ринкова економіка, чи дотримано прав людини й ідей рівності тощо.

Якщо статус кандидата отримано, то країна "дотягує" до уявлень ЄС про європейську демократію. І вперше в історії за такий короткий термін, від подачі заявки до розгляду питання 23 червня, Україна отримала статус країни-кандидата.

Це означає обіцянку з боку України, що вона готова до цього шляху, а з боку Євросоюзу – що вони готові допомагати на всіх його етапах.

Які переваги має статус кандидата

По-перше, він зможе прискорити процес входження України у внутрішній ринок ЄС і сприятиме формуванню спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшій лібералізації торгівлі та зближенню в митній і транспортній галузях.

По-друге, статус кандидата стане у пригоді Україні завдяки отриманню доступу до фінансових інструментів ЄС, які допомагають краще підготуватися до членства: провести реформи та імплементувати законодавство ЄС.

По-третє, такий статус дає неймовірний важіль тиску на владу. Досі був єдиний приклад, коли ЄС мав такий механізм: це 2016 рік. Тоді Єврокомісія вирішила, що надає Україні безвіз, бо зараховує "виконання" безвізового плану також авансом, але лишає за собою право забрати безвіз.

У 2016 західні партнери могли пояснювати, що ті чи інші дії створюють загрозу втрати безвізу. Щоразу це дозволяло запобігати відкату реформ. Загроза втрати статусу кандидата буде ще потужнішим важелем. І суспільство не дозволить владі перетнути цю червону лінію.

По-четверте, важливо, що ми йдемо цим шляхом разом з Молдовою. Це створює конкуренцію. Уявіть рівень суспільного тиску на владу, якщо Молдова почне переговори, а ми будемо гальмувати чи затягувати процес виконання всіх вимог на здобуття членства в ЄС.

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Які кроки потрібно зробити

Щоб розпочати переговори про вступ, Україна тепер має виконати низку рекомендацій Єврокомісії. Що потрібно зробити:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, має включати процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема серед високопосадовців. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ і прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектора;

впровадження закону про олігархів;

приведення законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

завершення реформи законодавства для національних меншин.

Що далі

За отриманням Україною статусу кандидата почнеться тривалий процес глибинних реформ, щоб законодавство України цілком відповідало нормам ЄС, а владні інституції працювали за європейськими стандартами.

Далі починається процес переговорів про вступ між Україною та ЄС, і саме цей етап здебільшого найдовший і найскладніший. Втім, тут усе дуже індивідуально для кожної окремої країни. Наприклад, Туреччина веде переговори з 1999 року, Хорватія пройшла шлях між кандидатством та вступом за 10 років, а Фінляндія – лишень за три роки.

Коли врешті-решт переговори закінчаться, має відбутися голосування в Європарламенті, й усі країни ЄС мусять підтримати вступ до союзу нового члена. І вже далі нарешті фінішна пряма – підписання й ратифікація угоди країни про вступ до Євросоюзу.

Прогнозувати, скільки цей процес триватиме для України, вкрай складно: безперечно, реалізовувати реформи, на які чекає ЄС, в умовах війни чи одразу після неї не надто легко. Однак, попри бажання української влади потрапити до ЄС за пришвидшеною процедурою, найімовірніше, що зовсім уникнути проходження усіх найважливіших та обов'язкових етапів не вдасться.

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Перепони до мрії мільйонів

Також потрібно усвідомлювати те, що до завершення активної фази війни шансів почати переговори немає, і це насправді було відомо наперед. ЄС не може вести переговори про вступ держави, коли невідомо, у якому стані перебуває ця держава.

Ще важливіше те, що під час воєнного стану неможливо проводити системні реформи. Суспільне обговорення комплексних змін неможливе, а парламентські процедури – спрощені, тож не дозволяють повноцінно враховувати ідеї до законопроєктів. Через це дедлайну виконання ключових вимог немає.

Багато хто звернув увагу на згадку про "кінець 2022 року" в рішенні Єврокомісії. Але це не є остаточним терміном. Йдеться про регулярну оцінку прогресу. Кінець 2022 року – це термін першої оцінки.

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