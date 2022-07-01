Спринт перед марафоном
17 июня Еврокомиссия обнародовала свое решение с учетом опросника, который ранее оперативно заполнила Украина.
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Именно по нему ЕС определяет, насколько вообще страна-претендент достойна статуса кандидата. Речь идет о соответствии Копенгагенским критериям, свидетельствующим, хорошо ли в стране работает демократия и верховенство права, рыночная экономика, соблюдены ли права человека и идеи равенства и т.д.
Если статус кандидата получен, то страна "дотягивает" до представлений ЕС о европейской демократии. И впервые в истории за столь короткий срок, от подачи заявки до рассмотрения вопроса 23 июня, Украина получила статус страны-кандидата.
Это означает обещание со стороны Украины, что она готова к этому пути, а со стороны Евросоюза – что они готовы помогать на всех его этапах.
Какие преимущества имеет статус кандидата
Во-первых, он сможет ускорить процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС и будет способствовать формированию совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли и сближению в таможенной и транспортной отраслях.
Во-вторых, статус кандидата пригодится Украине благодаря получению доступа к финансовым инструментам ЕС, которые помогают лучше подготовиться к членству: провести реформы и имплементировать законодательство ЕС.
В-третьих, такой статус дает невероятный рычаг давления на власть. До сих пор был единственный пример, когда у ЕС был такой механизм: это 2016 год. Тогда Еврокомиссия решила, что предоставляет Украине безвиз, потому что засчитывает "выполнение" безвизового плана также авансом, но оставляет за собой право забрать безвиз.
В-четвертых, важно, что мы идем по этому пути вместе с Молдовой. Это создает конкуренцию. Представьте уровень общественного давления на власть, если Молдова начнет переговоры, а мы будем тормозить или затягивать процесс выполнения всех требований членства в ЕС.
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Какие шаги нужно сделать
Чтобы начать переговоры о вступлении, Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии. Что нужно сделать:
- принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда, должно включать процесс предварительного отбора на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе среди чиновников. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
- обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
- принятие комплексного стратегического плана реформирования правоохранительного сектора;
- внедрение закона об олигархах;
- приведение законодательства о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- завершение реформы законодательства для национальных меньшинств.
Что дальше
За получением Украиной статуса кандидата начнется длительный процесс глубинных реформ, чтобы законодательство Украины полностью отвечало нормам ЕС, а властные институты работали по европейским стандартам.
Далее начинается процесс переговоров о вступлении между Украиной и ЕС, и именно этот этап в основном самый длинный и сложный. Впрочем, здесь все очень индивидуально для каждой страны. Например, Турция ведет переговоры с 1999 года, Хорватия прошла путь между кандидатством и вступлением за 10 лет, а Финляндия – всего за три года.
Когда, в конце концов, переговоры закончатся, должно состояться голосование в Европарламенте, и все страны ЕС должны поддержать вступление в союз нового члена. И уже дальше наконец-то финишная прямая – подписание и ратификация соглашения страны о вступлении в Евросоюз.
Прогнозировать, сколько этот процесс будет длиться для Украины, крайне сложно: безусловно, реализовывать реформы, которых ждет ЕС, в условиях войны или сразу после нее не так-то легко. Однако, несмотря на желание украинских властей попасть в ЕС по ускоренной процедуре, вероятнее всего, что вовсе избежать прохождения всех важнейших и обязательных этапов не удастся.
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Преграды к мечте миллионов
Также нужно отдавать себе отчет в том, что до завершения активной фазы войны шансов начать переговоры нет, и это действительно было известно заранее. ЕС не может вести переговоры о вступлении государства, когда неизвестно, в каком состоянии находится это государство.
Еще более важно то, что во время военного положения невозможно проводить системные реформы. Общественное обсуждение комплексных изменений невозможно, а парламентские процедуры упрощены, поэтому не позволяют полноценно учитывать идеи к законопроектам. Поэтому дедлайна выполнения ключевых требований нет.
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