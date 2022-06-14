В тот момент, когда первый солдат перешел границу Украины, странная "безунитазная" империя подписала себе смертный приговор. Для этого есть несколько причин.

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Конец эпохи российской нефти

Россия десятилетиями получала сверхприбыли по продаже сырья в Европу. Введение эмбарго на российскую нефть и замораживание "Северного потока-2" заканчивает эту эпоху. Москва не сможет перестроиться и продавать те же объемы Китаю и Индии.

Нет, понятно, что медвежья пропаганда докажет своим неофитам, что 50 граммов намного лучше 100 граммов и что "щи из еловых шишек" намного вкуснее картошки с отбивной. Но…

Часть нефтяных скважин придется заморозить навсегда. Впоследствии Европа станет отказываться и от газа, ища альтернативы и меняя производственные цепочки.

Это неизбежно просто потому, что Россия стала неадекватным и непредсказуемым партнером, с которым нельзя иметь дело. Поскольку Россия не умеет создавать ничего кроме продажи природных даров, в среднесрочной перспективе ее постепенный упадок – обязательная вещь.

Да и вообще зачем кому-то иметь в партнерах страну, которая врет, бухает что-то крепкое, но "паленое", а потом обязательно хочет кого-то убить или что-то украсть?

Экономическая изоляция приведет к "новым девяностым"

Россия – большая по площади страна с большим объемом ресурсов. Но даже с таким "запасом прочности" экономика России уже начинает удивительные путешествия на дно.

"Импортозамещение" невозможно – руками не получились. Поэтому автомобили без подушек безопасности и стеклоподъемников – только начало.

Полная утрата международной репутации

Десятилетиями Кремль вкладывал миллиарды в свой образ "миротворца" и заигрывал с правыми силами в Европе.

Сегодня неважно, ты "правый" или "левый" – Россия стала синонимом слова "токсичность".

Москва стала не только изгоем для западного мира, но и для соседей. Никто не хочет иметь дел с Москвой, чтобы завтра тебя не пришли "спасать". Тот, у кого уже есть, пытается дистанцироваться.

Желая удовлетворить фантазии кучки сумасшедших старцев (а кто еще может составлять неформальное Политбюро?), Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса (хотя нет, откормленную гопоту с ядерным оружием надо правильно квалифицировать в медицинском смысле) и отправил понтовую страну в известный эротический путь... В финале – мрачная и заброшенная провинция Китая.

Россия обязательно проиграет, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой. Наша задача – обеспечить проигрыш России максимально быстро. Для этого нам нужно больше оружия.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: