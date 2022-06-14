Тієї самої миті, коли перший солдат перейшов кордон України, дивна "безунітазна" імперія підписала собі смертний вирок. Для цього є декілька причин.

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Кінець епохи російської нафти

Росія десятиліттями отримувала надприбутки з продажу сировини до Європи. Запровадження ембарго на російську нафту та заморожування "Північного потоку-2" закінчує цю епоху. Москва не зможе перебудуватися й продавати ті ж обсяги Китаю та Індії.

Ні, зрозуміло, що ведмежа пропаганда доведе своїм неофітам, що 50 грамів набагато краще за 100 грамів і що "щи из еловых шишек" набагато смачніші за картоплю з відбивною. Але…

Частину нафтових свердловин доведеться заморозити назавжди. Згодом Європа почне відмовлятися й від газу, шукаючи альтернативи та змінюючи виробничі ланцюжки.

Це неминуче просто тому, що Росія стала неадекватним і непередбачуваним партнером, з яким не можна мати справ. Оскільки Росія не вміє створювати нічого, крім продажу природних дарів, у середньостроковій перспективі її поступовий занепад – обов'язкова річ.

Та й взагалі, навіщо комусь мати в партнерах країну, яка бреше, бухає щось міцне, але "пальоне", а потім обов’язково хоче когось убити чи щось украсти?

Економічна ізоляція призведе до "нових дев'яностих"

Росія – велика за площею країна з великим обсягом ресурсів. Але навіть із таким "запасом міцності" економіка Росії вже починає дивовижні мандри на дно.

"Импортозамещение" неможливе – руками не вийшли. А тому автомобілі без подушок безпеки та склопідіймачів – лише початок.

Повна втрата міжнародної репутації

Десятиліттями Кремль вкладав мільярди у свій образ "миротворця" та загравав з правими силами у Європі.

Сьогодні неважливо, чи ти "правий", чи "лівий" – Росія стала синонімом слова "токсичність".

Москва стала не лише ізгоєм для західного світу, а й для сусідів. Ніхто не хоче мати справ із Москвою, щоб завтра тебе не прийшли "рятувати". Той, хто вже має, намагається дистанціюватися.

Бажаючи задовольнити фантазії купки божевільних старців (а хто ще може складати неформальне політбюро?), Путін феєрично розпочав епоху занепаду Росії, втрати нею будь-якої глобальної ваги (хоча ні, вгодовану гопоту з ядерною зброєю треба правильно кваліфікувати в медичному сенсі) та відправив понтовиту країну у відому еротичну путь… У фіналі – похмура й занедбана провінція Китаю.

Росія обов'язково програє, тому що її модель нежиттєздатна. Питання в тому, коли та якою ціною. Наше завдання – забезпечити програш Росії максимально швидко. Для цього нам потрібно якнайбільше зброї.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: