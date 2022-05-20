Уничтожение российской БМП-2 в Луганской области

Одно из них 19 мая было обнародовано украинскими военными. На нем видно, как сдетонировал боекомплект российской БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в Луганской области.

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Башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух. Все будет Украина,

– отметили в отдельной механизированной бригаде.

Уничтожение российской БМП-2 из "Стугны": видео

Что известно о противотанковом ракетном комплексе "Стугна-П"

"Стугна-П" – это современное и эффективное противотанковое оружие, созданное киевским конструкторским бюро "Луч". Вооруженные Силы Украины взяли ее на вооружение в 2011 году. Она состоит из двух частей: пусковой установки в виде треноги с системой наведения и ракетой в пусковом контейнере.

Пусковую установку можно установить отдельно от пульта управления, что позволяет вести бой в более безопасных условиях. Сам пульт выглядит как небольшой чемодан с экраном и средствами управления.

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Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями: кумулятивными, термобарическими или осколочно-фугасными зарядами. Это позволяет поражать не только технику, но и живую силу.

Длина контейнера с ракетой – 1340 миллиметров, диаметр – 140 миллиметров. "Стугна" способна поражать бронированные цели на расстоянии от 100 метров до 4 – 5 километров в зависимости от времени суток. Также благодаря встроенному тепловизору из ракетного комплекса можно стрелять и ночью. Вес пусковой установки – 32 килограмма, прибора наведения – 15 килограммов, пульта дистанционного управления – 10 килограммов.

Стоимость одной ракеты для "Стугны" составляет около 20 тысяч долларов, в то время как американский Javelin стоит около 75 тысяч долларов. Но американский ПТРК автоматический и не нуждается в таком наведении, как "Стугна".