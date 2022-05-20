Знищення російської БМП-2 на Луганщині

Одне з них 19 травня оприлюднили українські військові. На ньому видно, як здетонував боєкомплект російської БМП-2 після успішної роботи розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" на Луганщині.

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Башта бойової машини окупантів, вагою понад 2 тонни, славно злетіла у повітря. Все буде Україна,

– зазначили в окремій механізованій бригаді.

Знищення російської БМП-2 зі "Стугни": відео

Що відомо про протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П"

"Стугна-П" – це сучасна і ефективна протитанкова зброя, яку створили київське конструкторським бюро "Луч". Збройні Сили України взяли її на озброєння у 2011 році. Вона складається з двох частин: пускової установки, у вигляді триноги із системою наведення та ракетою в пусковому контейнері.

Пускову установку можна встановити окремо від пульту керування, що дозволяє вести бій в безпечніших умовах. Сам пульт виглядає, як невелика валіза з екраном та засобами керування.

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Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами: кумулятивними, термобаричними або осколково-фугасними зарядами. Це дозволяє вражати не тільки техніку, а й живу силу.

Довжина контейнера з ракетою – 1340 міліметрів, діаметр – 140 міліметрів. "Стугна" здатна вражати броньовані цілі на відстані від 100 метрів до 4 – 5 кілометрів в залежності від часу доби. Також завдяки вбудованому тепловізору зі ракетного комплексу можна стріляти й вночі. Вага пускової установки – 32 кілограми, приладу наведення – 15 кілограмів, пульта дистанційного керування – 10 кілограмів.

Вартість однієї ракети для "Стугни" становить близько 20 тисяч доларів, в той час, як американський Javelin коштує близько 75 тисяч доларів. Але американський ПТРК автоматичний і не потребує такого наведення, як "Стугна".