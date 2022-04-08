Первое

Все чаще появляются странные и откровенные заявления российских "топов" иностранным журналистам.

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Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе

Постоянно появляющихся заявления об отставке министров, которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаные же одной цепью.

Уже в очереди на то, чтобы "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз).

Сомнения нарастают у людей.

И третье

Практически каждый день Путин проводит селекторные совещания с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширенные, потом – узкие. В течение многих часов.

Чтобы накачивать и держать в подчинении…

А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того недалеких собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если нужно – то "до последнего россиянина".

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: