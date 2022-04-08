Перше

Дедалі частіше з'являються дивні та відверті заяви російських топів іноземним журналістам.

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Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прессекретаря Пєскова, який "за замовчуванням" визнав величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне.

Друге

Заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом.

Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп).

Сумніви наростають у людей.

І третє

Практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин.

Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні... А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина".

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