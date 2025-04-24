Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что Россия постоянно пытается влиять на западные СМИ. Некоторые тамошние журналисты, к сожалению, в поиске инсайдов распространяют пророссийские тезисы от анонимных источников, которые связаны с Россией.

Смотрите также Российская ИПСО о срыве "перемирия" со стороны Украины провалилась, – ЦПД

Что сейчас хочет сделать Россия

Как отметил Коваленко, Россия на протяжении лет выстраивала сети аналитических центров на Западе, которые касаются российских посольств или их внешней разведки. Все это начинает работать, когда стране-агрессору нужно вбросить свой тезис. Параллельно подключаются разные "ручные эксперты" в соцсети Х.

Иногда некоторые пророссийские тезисы из американских медиа "мигрируют" в украинские. Это создает определенное напряжение. К примеру, Россия сейчас всячески пытается запихнуть тему "отказа от территорий" на переговорный процесс. Так и появляются различные "инсайды" по этой теме.

Президент вынужден опровергать темы, которые вообще никто не поднимал на переговорах. Так приходится повторять, что Украина никогда не откажется от Крыма и других наших территорий.

Сейчас информационная задача России – чтобы на Западе обвинили Украину в том, что она не хочет мира. С этим приходится сейчас бороться. Делаем все, чтобы продвигать украинскую позицию. Работаем с либеральными и республиканскими медиа. Тут идет постоянная борьба,

– отметил Коваленко.

Это достаточно сложная работа. В американском обществе есть много внутренних тем, на которые они обращают внимание. Приходится каждый раз давать что-то такое, чтобы они обратили на это внимание и не забывали о поддержке нашего государства.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Все это происходит на фоне так называемых "мирных переговоров". Оккупанты запустили по Украине аж 215 различных воздушных целей.