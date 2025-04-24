Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що Росія постійно намагається впливати на західні ЗМІ. Деякі тамтешні журналісти, на жаль, в пошуку інсайдів поширюють проросійські тези від анонімних джерел, які пов'язані з Росією.

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Що зараз хоче зробити Росія

Як наголосив Коваленко, Росія упродовж років вибудовувала мережі аналітичних центрів на Заході, які дотичні до російських посольств або їхньої зовнішньої розвідки. Все це починає працювати, коли країні-агресорці потрібно вкинути свою тезу. Паралельно підключаються різні "ручні експерти" в соцмережі Х.

Інколи деякі проросійські тези з американських медіа "мігрують" до українських. Це створює певне напруження. До прикладу, Росія зараз всіляко намагається запхати тему "відмови від територій" на переговорний процес. Так і з'являються різні "інсайди" з цієї теми.

Президент змушений спростовувати теми, які взагалі ніхто не порушував на переговорах. Так доводиться повторювати, що Україна ніколи не відмовиться від Криму та інших наших територій.

Зараз інформаційне завдання Росії – аби на Заході звинуватили Україну в тому, що вона не хоче миру. З цим доводиться зараз боротися. Робимо все, аби просувати українську позицію. Працюємо з ліберальними та республіканськими медіа. Тут триває постійна боротьба,

– зазначив Коваленко.

Це досить складна робота. В американському суспільстві є багато внутрішніх тем, на які вони звертають увагу. Доводиться кожного разу давати щось таке, аби вони звернули на це увагу та не забували про підтримку нашої держави.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Все це відбувається на тлі так званих "мирних переговорів". Окупанти запустили по Україні аж 215 різних повітряних цілей.