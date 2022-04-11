Немецкий Институт биогеохимии Макса Планка заморозил финансирование станции. Именно из этих денег платили зарплату персоналу.

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Замораживание финансирования, вероятно, приведет к перерыву непрерывных измерений на станции с 2013 года, что поставит под угрозу понимание учеными тенденции потепления,

– сказал Петер Гергерсберг, представитель Общества Макса Планка.

Это общество финансирует Германия. Средствами поддерживали инструменты российской станции, которые измеряют, насколько быстро изменение климата размораживает арктическую мерзлоту и сколько выделяется метана. Это мощный газ, который согревает планету.

Замораживание финансирования, вероятно, приведет к перерыву непрерывных измерений на станции с 2013 года. Это будет угрожать пониманию тенденций потепления.

Но российские работники станции стараются поддерживать ее. Сколько именно средств они потеряли неизвестно.