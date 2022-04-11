Німецький Інститут біогеохімії Макса Планка заморозив фінансування станції. Саме з цих грошей платили зарплату персоналу.

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Заморожування фінансування, ймовірно, призведе до перерви безперервних вимірювань на станції з 2013 року, що поставить під загрозу розуміння вченими тенденції потепління, – сказав Петер Гергерсберг, представник Товариства Макса Планка.

Це товариство фінансує Німеччина. Коштами підтримували інструменти російської станції, які вимірюють, наскільки швидко зміна клімату розморожує арктичну мерзлоту і скільки виділяється метану. Це потужний газ, що зігріває планету.

Заморожування фінансування, ймовірно, призведе до перерви безперервних вимірювань на станції з 2013 року. Це буде загрожувати розумінню тенденцій потепління.

Але російські працівники станції намагаються підтримувати її. Скільки саме коштів вони втратили невідомо.