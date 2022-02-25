Представитель российской оппозиции Игорь Эйдман написал в сети, что он ошибался в отношении российского президента Владимира Путина.
Ранее В России продолжают вылавливать противников войны: видео жесткого задержания
Оппозиция в России допускает третью мировую войну
Я писал, что Путин, хоть и параноик, но инстинкт самосохранения у него работает, за шкуру он трясется робко, устраивает клоунаду с длинными столами, дезинфицирующим туннелем, сдачей кала посетителями, поэтому большой войны не будет,
– отметил Эйдман.
Однако добавил, что ошибался. И массовое вторжение в Украину произошло. А это значит, что глава Кремля таки способен на "суицидальное безумие". Эйдман подытожил, что действия Путина могут привести к третьей мировой войне.
Обращение русских деятелей культуры
Известные российские писатели, журналисты и режиссеры 24 февраля выступили с призывом остановить войну с Украиной. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – позор.