Представитель российской оппозиции Игорь Эйдман написал в сети, что он ошибался в отношении российского президента Владимира Путина.

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Оппозиция в России допускает третью мировую войну

Я писал, что Путин, хоть и параноик, но инстинкт самосохранения у него работает, за шкуру он трясется робко, устраивает клоунаду с длинными столами, дезинфицирующим туннелем, сдачей кала посетителями, поэтому большой войны не будет,

– отметил Эйдман.

Однако добавил, что ошибался. И массовое вторжение в Украину произошло. А это значит, что глава Кремля таки способен на "суицидальное безумие". Эйдман подытожил, что действия Путина могут привести к третьей мировой войне.

Обращение русских деятелей культуры

Известные российские писатели, журналисты и режиссеры 24 февраля выступили с призывом остановить войну с Украиной. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – позор.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!