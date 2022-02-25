Представник російської опозиції Ігор Ейдман написав у мережі, що він помилявся щодо російського президента Володимира Путіна.

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Опозиція в Росії допускає третю світову війну

Я писав, що Путін, хоч і параноїк, але інстинкт самозбереження в нього працює, за шкіру він труситься боязко, влаштовує клоунаду з довгими столами, дезінфікувальним тунелем, здачею калу відвідувачами, тому великої війни не буде,

– зазначив Ейдман.

Однак додав, що він помилявся. Аже масове вторгнення в Україну таки відбулося. А це означає, що глава Кремля таки здатний на "суїцидальне божевілля". Ейдман підсумував, що дії Путіна можуть призвести до третьої світової війни.

Звернення російських діячів культури

Відомі російські письменники, журналісти та режисери 24 лютого виступили зі закликом зупинити війну з Україною. Вони наголосили, що такі дії Кремля – ганьба.

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