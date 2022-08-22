Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что террористические акты ни с какой целью совершать нельзя.

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Есть другие методы борьбы с путинским режимом

Гудков отметил, что террор не должен быть средством борьбы с путиным. Есть другие способы. И один из таких – это ехать в Украину, вступать в ряды украинской армии, формировать там российские добровольческие батальоны.

В конце концов, части оппозиции это и нужно будет сделать, если они хотят честно и открыто бороться с путинским режимом, в том числе силовым методом. Но не через терракт,

– заметил политик.

Народ тоже должен бороться с путиным

По словам Гудкова, народ тоже должен бороться с путиным. И он имеет на это полное право, в частности, силой оружия и активного сопротивления.

"Декларация прав человека ООН позволяет сбрасывать тиранию, совершающую жесткие репрессии против народа, силовым путем", – подчеркнул он.

дугина и его дочь стоило бы судить

Гудков в очередной раз подчеркнул, что не приветствует методы террора. А дугина, его дочь следовало бы судить законным путем.

Да, девушка – не ребенок. Она, конечно, была в орбите дугина, имела ответные взгляды. Но она лично не принимала участия в военных действиях, поэтому заслуживала суд, а не самосуд или террористический акт,

– отметил Гудков.

Он подытожил, что террор – это всегда плохо. И во время террористических актов гибнут действительно чаще невинные люди.

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