Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що терористичні акти ні з якою метою вчиняти не можна.
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Є інші методи боротьби з путінським режимом
Гудков зазначив, що терор не має бути засобом боротьби з путіним. Є інші методи. І один з таких це їхати в Україну, вступати в ряди української армії, формувати там російські добровольчі батальйони.
Врешті-решт частині опозиції це і треба буде зробити, якщо вони хочуть чесно і відкрито боротися з путінським режимом, зокрема силовим методом. Але не через теракт,
– зауважив політик.
Народ теж повинен боротись з путіним
За словами Гудкова, народ теж повинен боротись з путіним. І він має на це повне право, зокрема силою зброї і активного опору.
"Декларація прав людини ООН дозволяє скидати тиранію, яка вчиняє жорсткі репресії проти народу, силовим шляхом", – підкреслив він.
дугіна і його доньку варто було б судити
Гудков укотре наголосив, що не вітає методи терору. А дугіна, його доньку варто було б судити законним шляхом.
Так, дівчина – не дитина. Вона, звичайно, була в орбіті дугіна, мала відповідні погляди. Але вона особисто не брала участі у воєнних діях, тому заслуговувала суду, а не самосуду чи терористичного акту,
– зазначив Гудков.
Він підсумував, що терор – це завжди погано. І під час терористичних актів гинуть насправді частіше невинні люди.
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