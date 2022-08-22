Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що терористичні акти ні з якою метою вчиняти не можна.

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Є інші методи боротьби з путінським режимом

Гудков зазначив, що терор не має бути засобом боротьби з путіним. Є інші методи. І один з таких це їхати в Україну, вступати в ряди української армії, формувати там російські добровольчі батальйони.

Врешті-решт частині опозиції це і треба буде зробити, якщо вони хочуть чесно і відкрито боротися з путінським режимом, зокрема силовим методом. Але не через теракт,

– зауважив політик.

Народ теж повинен боротись з путіним

За словами Гудкова, народ теж повинен боротись з путіним. І він має на це повне право, зокрема силою зброї і активного опору.

"Декларація прав людини ООН дозволяє скидати тиранію, яка вчиняє жорсткі репресії проти народу, силовим шляхом", – підкреслив він.

дугіна і його доньку варто було б судити

Гудков укотре наголосив, що не вітає методи терору. А дугіна, його доньку варто було б судити законним шляхом.

Так, дівчина – не дитина. Вона, звичайно, була в орбіті дугіна, мала відповідні погляди. Але вона особисто не брала участі у воєнних діях, тому заслуговувала суду, а не самосуду чи терористичного акту,

– зазначив Гудков.

Він підсумував, що терор – це завжди погано. І під час терористичних актів гинуть насправді частіше невинні люди.

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