Анализ свежих статей российских пропагандистов и их агентов в Европе позволяет выделить шесть основных направлений для информационных атак россиян в гибридной войне против цивилизованного мира. Это также и признание самими россиянами и агентами влияния болевых точек московского режима.

24 Канал тщательно наблюдает за сеансом саморазоблачения российских пропагандистов и растолковывает их попытки ослабить поддержку Западом Украины.

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Нарратив первый: призывы прекратить оказание помощи Украине

Основные слоганы: "Поддерживать Украину нет смысла", "Россия выиграет войну, поражение Украины и Запада близко".

Франкоязычное издание Cactus спрашивает: "Куда делись пропавшие миллиарды помощи Украине?". Заголовок статьи является откровенной манипуляцией, но это не останавливает авторов и они утверждают, что якобы существуют обвинения в коррупции в Украине, и ожидается, что Трамп возложит ответственность на Зеленского (ага, буквально: придет, порядок наведет – 24 Канал).

RT использует дружественных Кремлю политиков, чтобы подкрепить утверждение о том, что Запад должен прекратить помощь Украине. Фронтменом традиционно выступает Виктор Орбан:

Без поддержки Вашингтона европейцы не смогут нести финансовое бремя украинского конфликта. Европа сама не может финансировать эту войну,

– заявил премьер-министр Венгрии 8 ноября в эфире радио Kossuth.

Ранее, на пресс-конференции по итогам саммита Европейского экономического сообщества в Будапеште 7 ноября, Виктор Орбан подчеркнул, что европейские граждане "все больше не желают финансировать войну, целей которой они не понимают".

Чешское прокремлевское пропагандистское СМИ обвиняет Президента Украины Зеленского в ограблении людей.

"Зеленский лишил 120 000 людей их домов и денег. Коррумпированный киевский режим безнадежен. Когда люди восстанут? Намеки не оказывать помощь Украине, потому что она будет разворована".

В нескольких статьях содержится прямой призыв к США прекратить оказывать помощь Украине и утверждение о том, что война проиграна, о поражении США в Украине.

Чешское прокремлевское издание Jaktobylo распространяет безосновательные обвинения для очернения Украины: "Связи Зеленского с неонацистами", "Украина является отмывателем денег для американских демократов" и др. Основной месседж заключается в том, что нет необходимости предоставлять Украине финансовую и военную помощь.

Еще одно чешское СМИ, дружественное к Кремлю, Iportal манипулирует этой темой, утверждая, что Украина "поставляет Европе беженцев", которые на самом деле являются людьми, которые убегают от путинской войны.

"Миллиарды на горнолыжный курорт: Украина инвестирует в роскошный проект, а Европу насыщает беженцами".

Публикация содержит призыв не оказывать финансовую помощь Украине, потому что Украина инвестирует миллионы в роскошные горнолыжные курорты и туризм.

Статья во французском СМИ о якобы небывалом размахе коррупции в Украине манипулирует информацией, утверждая, что деньги разворовываются украинским военным руководством, что свидетельствует о том, что Украина не нуждается в финансовой помощи. На самом деле речь шла о медицинском учреждении, а не о военном, а чиновника подкупили мужчины, которые пытались избежать призыва в армию, а значит, это не было связано с помощью стране.

Для примера заголовок: "Коррупция в Украине: у военного чиновника изъяли 5 миллионов евро".

Французское издание Le Media en 442 подыгрывает кремлевским нарративам в другой статье: "Бросает ли Запад Украину?". В этой статье российские пропагандисты Карин Беше-Головко и Рашид Ачачи утверждают, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью скорейшего заключения мира с Россией для прекращения конфликта, ссылаясь на колебания и противоречивые сигналы Запада относительно его поддержки Украины.

Другое французское издание опубликовало статью "План Трампа спасти украинцев против их воли". Там целое комбо: галлюциногенный взгляд автора на будущее Украины, ее новые границы и оскорбления в адрес президента Украины:

...для Вашингтона не имеет большого значения, что Россия сделает с отвоеванными большой ценой территориями. Аннексирует она их, забудет или оставит с определенной автономией.

В другом материале Riposte Laique пытается переложить вину с России на Европу: "Солдаты Ким Чен Ына уже в России, но чья это вина?". Оказывается, что – Украины.

Автор выступает против финансирования сопротивления Украины, ссылаясь на якобы присутствие в стране нацистов и причастность убитого 65 лет назад Бандеры к убийству евреев (оба тезиса давно разоблаченный фейк – 24 Канал). Пропагандист пишет, что Украина проигрывает, и утверждает, что 400 миллиардов помощи пошли ни на что. Имеется в виду, что европейские налогоплательщики оплачивают счет за войну против Российской Федерации, а теперь и против Северной Кореи (обе, между прочим, ядерные державы).

Пророссийские издания подхватили безответственное заявление Дональда Трампа о том, что половина американской финансовой помощи Украине просто исчезла, что побудило их спросить: "Куда делись миллиарды в Украине?" и задать вопрос об ответственности и подотчетности украинского правительства, несмотря на отсутствие конкретных фактов и доказательств в поддержку таких подозрений.

Нарратив второй: перекладывание вины за войну с России на Запад

Основные слоганы: "Запад виноват в войне в Украине".

Две псевдоаналитические статьи канадского интернет-издания ("Постоянно расширяющаяся война", "США пытаются использовать "северокорейские войска в Украине, как повод для прямого вмешательства") оправдывают агрессию Российской Федерации. Пропагандисты дошли до того, что утверждают, якобы США сфабриковали существование северокорейских войск на территории России с целью прямого вмешательства в войну России. В виде "изюминки" добавлен фейк о том, что американские десантники воюют на стороне Украины.

Чешское манипулятивное издание со статьей российского аналитика из МИД Российской Федерации.

"Применив свое ядерное оружие, Россия могла бы спасти человечество от глобальной катастрофы" выдвигает обвинения Западу в экзистенциальной угрозе для России и в агрессии против России. Авторы утверждают, что все должны бояться ядерного Армагеддона, особенно на Западе, а потому – идти на уступки России. При этом в статье утверждается, что, применив ядерное оружие, Россия фактически "спасет человечество".

Еще одно чешское манипулятивное издание опубликовало статью "Ревассализация Европы: Настоящие цели войны США в Украине", написанную псевдоаналитиком, который настаивает на том, что вина за войну лежит на США, которые хотят ослабить Российскую Федерацию, чтобы доминировать в экономике ЕС и уничтожить Украину.

Французская версия RT распространяет заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что "западные страны сделали все, чтобы не допустить подписания мирных соглашений". К сожалению, это не фейк и премьер-министр Словакии действительно перекладывает вину за войну на Запад и продолжает быть "троянским конем" в ЕС и НАТО.

Еще одна статья французской версии RT "Война в Украине: "Мир пока не входит в планы наших противников", – Лавров", как можно догадаться из заголовка, – является банальным пересказом заявлений военного преступника Лаврова.

Министр иностранных дел России привычно обвиняет Запад в отсутствии воли к политическому урегулированию войны в Киеве, а также обвиняет Украину и Запад в нежелании мира. Этот нарратив отражен во всех источниках пропаганды – от министров и государственных СМИ до дружественных Кремлю зарубежных СМИ.

Франкоязычные канадские СМИ распространили прокремлевскую статью "Западные санкции против Москвы не работают: "ЕС – вассал Вашингтона". Автор, российский пропагандист, утверждает, что санкции против России не работают, а Россия просто "ведет контрнаступление против агрессии НАТО в Европе".

Другая статья того же канадского издания "Что будет в России после украинской марионеточной войны" подчеркивает могущество России и подсвечивает так называемые "достижения" так называемой "специальной военной операции".

Статья чешского манипулятивного издания "США и Великобритания подталкивают "континентальную Европу" к борьбе с Россией" также распространяет заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он обвиняет США в разжигании войны и подталкивании ЕС к участию в войне против Российской Федерации на стороне Украины.

Статья "После украинской войны НАТО и Россию разделит река", опубликована в двух чешских пропагандистских интернет-СМИ, содержит предвзятый анализ потенциальной войны между НАТО и Россией, сосредотачивая внимание на продвижении российских войск к Днепру, которое в воображении автора станет местом расположения новой границы между Россией и НАТО.

Еще одна пропагандистская статья чешского интернет-издания: "Все происходит довольно быстро: Пентагон прекращает поставки оружия Киеву?". Статья возлагает вину за войну на Украину и ЕС.

Испаноязычное издание опубликовало статью "Это не Третья мировая война: это война с терроризмом", в которой обвиняет Запад в войне. Автор утверждает, что Путин, Си Цзиньпин и некоторые лидеры дружественных им государств продолжают демонстрировать ум, честность, терпение, дальновидность и человечность, в то время как для "коллективного Запада" и его "ужасно посредственных политических и банковских элит" речь всегда идет о деньгах и прибыли.

Несколько франкоязычных пророссийских пропагандистских сайтов заявили, что Польша якобы объявит войну Российской Федерации. Названия статей говорят сами за себя.

Начнет ли Польша войну с Россией? План для НАТО готов.

Основанием для раздувания моральной паники является то, что Польша рассматривает возможность (и никак не рассмотрит – 24 Канал) сбивать российские ракеты и беспилотники вблизи своей границы в небе над Украиной.

Франкоязычное пророссийское пропагандистское интернет-издание утверждает, что уничтожение России якобы является давней мечтой Запада. Автор использует путинские нарративы об "экзистенциальных угрозах" для России и пытается переложить вину за войну, развязанную Россией, на Запад.

Еще одна манипулятивная статья российского писателя Олега Нестеренко с того же франкоязычного пророссийского пропагандистского ресурса с красноречивым названием "Поражение украинской армии" смакует придуманное им выполнение "целей СВО":

Если коротко, то украинская армия истощена и деморализована. Российская армия, наоборот – мотивированная и решительная.

Эти слова, конечно, не соответствуют действительности, потому что, когда мы видим многочисленных российских пленных, которых принудительно отправили на фронт умирать, возникает совсем другая картина.

Кроме того, автор утверждает, что стратегия Украины заключается в том, чтобы "наступать, не считаясь с потерями" – стратегия, которую сама Россия применяет на всех линиях фронта. В то время как Украина сейчас находится на линии обороны, отбивая российские атаки и нанося врагу непомерные потери, которые бы остановили уже любого, но только не тех, кто не считается с жертвами. И тут возникает резонный вопрос – на каких идиотов это все рассчитано?

В Германии прокремлевские СМИ опубликовали материалы в поддержку идеи обвинения Запада в войне в Украине и очернения руководства Украины и европейских правительств:

Никто не боится этих переговоров так сильно, как нынешний диктаторский режим Зеленского в Киеве, который полностью зависит от Запада. Так называемый "Запад" с НАТО и ЕС был соответственным за все это. Однако администрация Трампа в Вашингтоне будет обвинять европейцев, потому что Украина расположена на этом континенте.

Издание JounalistenWatch, обвиняет всех немецких и европейских политиков, которые выступают за поддержку Украины, называя это эскалацией. Однако это издание не обвиняет Россию в войне и всех эскалациях, таких как бомбардировки гражданского населения и больниц, а также разрушение энергетической инфраструктуры.

С Мерцом в Третьей мировой войне? ... Хотя Украина никогда не сможет выиграть войну против ядерной России, а военная ситуация режима Зеленского является безнадежной, немецкие политики, такие как Фридрих Мерц, Родерих Кизеветтер, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и все "зеленые", а также европейские политики, перебивают друг друга все новыми и новыми инвективами и требованиями эскалации против России. Это не только безответственно и абсолютно нереалистично, но, прежде всего, опасно для Германии, которая таким образом теряет любой шанс вернуться к разумным отношениям с Россией в обозримом будущем.

Еще одно немецкое прокремлевское издание утверждает, что Украина якобы становится колонией Запада, и обвиняет в войне западные элиты и украинское правительство, а не Россию. Чтобы повысить доверие к своим утверждениям, они цитируют украинского депутата Дубинского, пророссийского политика, который сейчас находится в тюрьме, под следствием по обвинению в государственной измене.

"Украинское руководство обсуждает продолжение войны против России и планирует превратить страну в колонию Запада". Утверждение о колонии якобы следует из слов украинского руководства о необходимости инвестиций и подготовки кадров в Украине за счет западных союзников.

США также рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Западный военный альянс находится в безумной гонке, чтобы начать Третью мировую войну с Россией и Китаем еще до того, как Дональд Трамп вступит в должность. Eurasia Daily сообщает, что НАТО фактически начало обсуждать возможность нанесения "превентивных высокоточных ударов по российской территории".

Нарратив третий: Разжигание внутреннего конфликта в ЕС и демонизация ЕС

Издание Cactus распространило конспирологический и дезинформационный материал о том, что власти Испании якобы знали, что в Валенсии произойдут наводнения. Вроде бы за этим стоит "мировая финансовая элита" (хорошо, что не рептилоиды), которая "хочет нас проглотить", ее "секретный план". Для этого цитируются пророссийские, антиправительственные, конспирологические пропагандисты Silvano Trotta и Tatiana Ventose.

Издание Resistance Republicaine, которое размещает свой сайт на московском сервере, распространяет манипуляцию, что ЕС, французское правительство и активисты-экологи уничтожают сельское хозяйство и индустрию страны. Такой вывод псевдоэксперты сделали относительно соглашения между Парижем и Европейской Комиссией после того, как финансовая помощь французского правительства железнодорожной компании SNCF была признана нелегальной.

Пророссийский и анти-ЕС праворадикал Florian Philippot, бывший руководитель кампании Марин Ле Пен, а ныне руководитель крайнеправой партии Les Patriotes, распространяет дезинформацию, что якобы французские власти готовятся к досрочным выборам президента. Он обвиняет Макрона в подготовке манипуляции.

Нарратив четвертый: демонизация руководства ЕС

Владимир Путин о Европе: "Ей не хватает мозгов".

Владимир Путин подчеркнул, что экономические решения в Европе принимаются политиками, у которых нет опыта в экономике, что приводит, из-за отсутствия реальной базы, к чрезмерной политизации сделанного выбора.

Дефицит газа в Европе этой зимой? Решение руководства ЕС, в частности введение санкций против РФ, породило давние безосновательные опасения, что Европе не будет хватать газа зимой.

Нарратив пятый: демонизация Украины

Основной слоган: "Неонацистская хунта в Украине".

Канадское прокремлевское пропагандистское интернет-издание опубликовало статью "Катастрофа для украинских военных: силы НАТО терпят поражение на поле боя. Зеленский теперь хочет ядерное оружие!".

Автор этой фантазии, известный пропагандист российских нарративов Драго Боснич, утверждает, что украинские силы (их он упорно называет "неонацистская хунта") "настолько успешны" на поле боя, что теперь им нужно ядерное оружие, чтобы остановить Кремль, что западное оружие ничего не стоит по сравнению с чрезвычайно надежным российским оборудованием (так и пишет – 24 Канал), называя российско-украинскую войну "украинским конфликтом, организованным НАТО".

Прокремлевский немецкоязычный AntiSpiegel публикует статью "Как украинская СБУ вербует террористов под наблюдением западных спецслужб". Основной месседж: Украина открыто кичится совершением "терактов" и "убийств" в России, а западные спецслужбы якобы поддерживают украинских "террористов" в меру своих возможностей.

Еще один пример – статья "Украинский парламентарий призывает мобилизовать женщин, но сама не спешит на фронт" от чешского манипулятивного издания. Автор дискриминирует украинского депутата, а также называет военнослужащих Вооруженных Сил Украины неонацистами.

Также показательна манипулятивная статья франкоязычного пророссийского пропагандистского интернет-издания, в которой утверждается, что вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский осуждает Президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот подталкивает Польшу к войне с Россией.

Политический псевдоэксперт Петр Друлак прогнозирует, что Запад почувствует враждебность Украины к себе, когда поймет, что его международное положение потеряно, а обещания Запада не выполняются, что приведет к окончательному склонению на сторону России.

Манипулятивное издание цитирует пророссийского праворадикала Филиппо, который высмеивает Эммануэля Макрона, столкнувшегося с кризисом управления, с призывами к импичменту и резкой критикой внешней политики президента, намекая, что эта ситуация может привести к падению Макрона.

Примером попытки демонизировать Украину является статья на сайте anonymousnews.org под названием "Покрывает ли немецкая власть украинских военных преступников?"

Центральной темой является болезненное для немцев напоминание об их прежнем болезненном увлечении Гитлером и идеями нацизма. Автор пытается "пришить" к этим эмоциям Украину.

Кто ложится в постель с собаками, тот просыпается с блохами – так гласит пословица, и присутствие украинских военных преступников в Германии является логическим следствием этой пословицы. Но удобно, что в сегодняшней Германии об этом никто не спрашивает. Существует видео с конца марта 2022 года, на котором показаны пытки российских военнопленных украинцами. Пленным стреляли в ноги. Преступники в очередной раз снимали себя на видео. Это видео тогда также было опубликовано на RT.

Канцлер Германии использует приветствие украинских нацистов, когда разговаривает с Украиной. Вы не только закрываете глаза на эту идеологию, вы ее приветствуете и продвигаете. Таким образом они пропагандируют нацизм. Для нас, однако, память Бухенвальда остается актуальной и сегодня. Уничтожение нацизма с его корнями. Никогда больше не должно быть войны на немецкой земле. Мир с Россией, Китаем и всеми народами мира.

Нарратив шестой: упадок Запада и новый мировой порядок с БРИКС

Прокремлевское франкоязычное издание Stratpol утверждает, что на Валдайском форуме Путин представил принципы будущего мирового порядка, осудив "гегемонию Запада". При этом псевдоэксперты с этого сайта убеждают, что то, что заявил Путин, действительно будет реализовано.

Издание убеждает, что наступает новый мировой порядок и упадок Запада, что теперь будет мультиполярный мир, а НАТО – это остаток прежнего порядка.

Авторы переводят спич Путина на Валдае и убеждают, что в мире устанавливается новый порядок, где, конечно, важную роль играет Россия. Надо только немножко подождать.

Французский пропагандист из Москвы Ксавье Моро продолжает рассказывать, что Западный мир обвалится, доллар потерпит крах, что наступит новый мировой порядок во главе с БРИКС и без доллара, Украина проиграет на фронте и не получит оружия от партнеров. Поскольку канал ютуб мсье Моро был закрыт за дезинформацию и российскую пропаганду, теперь он постит свои видео на платформе Odysee.

На основе конспирологических теорий относительно США пишет, что после победы Трампа и успеха БРИКС в своем расширении следует ждать изменения мирового порядка, ослабления роли США. Вместе с тем пишет, что Запад будет заставлять Украину признать поражение в войне с РФ.

Пропагандистский сайт Les moutons enrages рассказывает об упадке Франции и близком и неизбежном крахе ее экономики. Материал издания имеет жесткое антиправительственное направление, а саму Францию оно называет Macronie и Bisounours Land.

Решение Путина "предоставлять убежище" гражданам западных государств, которые бегут "от упадка и западного неолиберализма", также нашла свою аудиторию. Франкоязычное прокремлевское издание Startegika для распространения этой темы с нарративом об упадке Запада предоставило слово пророссийскому французу, который живет в России, Fabrice Sorlin, соучредителю Международного русофильского движения.