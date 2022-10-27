С соответствующей просьбой к правоохранителям обратился Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Организация провела мониторинг этих телевещателей и нашла доказательства того, что они ретранслируют роспропаганду.

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Что не так с "RTR Планета", "Россия 24" и "Первый"

Нацсовет ТРВ сообщает, что у России доля собственности в "RTR Планета", "Россия 24" и "Первый". Эти телеканалы систематически подстрекают своих зрителей к поддержке войны против Украины.

Мониторинг, проведенный в Нацсовете ТРВ, показал, что каналы распространяли среди аудитории террористические нарративы. В частности, они дезинформировали и приврали о ракетном ударе по Виннице, теракте в Еленовке и обстреле по станции Чаплино.

Что телеканалы внушали об ударе по станции Чаплино / Инфографика Нацсовета ТРВ

В своем обращении к правоохранителям Нацсовет ТРВ отмечает, что оправдание преступлений России, пропаганда и призывы к войне в Украине – это решение, которое самостоятельно принимали редакции. Поэтому ответственность за них лежит на вещателях, руководстве и журналистах этих телеканалов.

Результаты мониторинга пропаганды относительно ракетного удара по Виннице / Инфографика Нацсовета ТРВ

Регулятор просит рассмотреть возможность признания этих телеканалов террористическими организациями из-за оправдания и публичной поддержки, обнародованной в СМИ, подстрекательства к совершению террористических актов с целью привлечения лиц, виновных в противоправных действиях, к уголовной ответственности,

– говорится в письме-обращении.

Террористические нарративы телеканалов о теракте в Еленовке / Нацсовет ТРВ

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Как обезвредить роспропаганду: мнение эксперта

Российские пропагандисты еще с 2014 года внушают своим согражданам нарративы, выгодные кремлевским властям. Даже предположить, что роспропаганду можно остановить, кажется нереальным.

Главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус считает, что единственный вариант – это просто отключить российское телевидение. Он предполагает, что если бы удалось сломать систему вещания страны-агрессора, то и отношение россиян к войне в Украине могло бы измениться.

Иван Усс отмечает, что пока работает ростелевидение – они живут в воображаемом мире. Однако если бы этот постоянный поток фейков и внушения обезвредили, россиянам пришлось бы столкнуться со суровой реальностью.

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