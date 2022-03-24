Таким экстремистом оказался бывший американский военный Генри Хоэфт. Где он сейчас находится – неизвестно. Российские пропагандисты убеждают, что он якобы "покинул ряды теробороны Украины из-за недостатка оружия".

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Центр противодействия дезинформации при СНБО убежден, что с самого начала задачей Хоэфта было создания для российской пропаганды ролика, который дискредитирует ВСУ и иностранный легион.

"Иностранные СМИ пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, сделав из себя гуманитарного работника. Но учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует. Также экстремист не выходит на связь и в других соцсетях", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

История Генри Хоэфта од Rolling Stone

Ему 28 лет. В свое время он был пехотинцем в американской армии.

6 марта о нем вышла большая статья в издании Columbus Dispatch. Там он заявил, что едет воевать в Украину, ведь чувствует такую потребность. По его словам, в нем течет украинская кровь по отцовской линии.

Хоэфт даже собирал деньги для своей поездки в Украину на войну. И статья позволила ему собрать как минимум 5 тысяч долларов.

Уже впоследствии оказалось, что Генри Хоэфт принадлежит к экстремистской группировке Boogaloo Bois. Она была причастна к массовым акциям в США, в том числе штурму Капитолия 6 января 2021 года, когда погибло несколько человек. Хоэфт был больше известен в этой организации под именем Генри Локи (Henry Locke). И он даже был на фотографиях того же Columbus Dispatch во время акций протеста в Коламбусе (главное фото). Там он был вооружен, как и остальные участники Boogaloo Bois. После этого статью о Хоэфте убрали.

В Украине Хоэфт пытался присоединиться к "Грузинскому легиону", но его туда не приняли.

После непродолжительного пребывания в Украине Хоэфт решил покинуть нашу страну. Он убеждал, что его не хотели выпускать. И якобы пограничники чуть не рвали паспорта иностранцам, которые хотели уехать. Поэтому он скрылся в машине скорой помощи, выдав себя за работника "Красного Креста".

Уже после этого другие иностранцы, воюющие в Украине против России, опровергли обвинения Хоэфта. При этом один из них был вместе с Хоэфтом в Boogaloo Bois.

Бывший полицейский из Чикаго Гаррисон Йозефович сотрудничает с Грузинским легионом. Он обвинил Хоэфта в "массовой паранойе". И заявил, что у них есть процесс проверки. И что Хоэфт ее не прошел, поэтому решил отомстить.

Зато видео Хоэфта решили использовать российские пропагандисты, которые массово их распространяют в VK и Telegram.