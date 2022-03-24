Таким екстремістом виявився колишній американський військовий Генрі Хоефт. Де він зараз перебуває – невідомо. Російські пропагандисти переконують, що він начебто "покинув лави тероборони України через нестачу зброї".

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Центр протидії дезінформації при РНБО переконаний, що з самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши з себе гуманітарного працівника. Але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує. Також екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах", – відзначили в Центрі протидії дезінформації.

Історія Генрі Хоефта від Rolling Stone

Йому 28 років. Свого часу він був піхотинцем в американській армії.

6 березня про нього вийшла велика стаття у виданні Columbus Dispatch. Там він заявив, що їде воювати до України, адже відчуває таку потреба. За його словами, в ньому тече українська кров по батьковій лінії.

Хоефт навіть збирав гроші для своєї поїздки до України на війну. І стаття дозволила йому зібрати як мінімум 5 тисяч доларів.

Вже згодом виявилося, що Генрі Хоефт належить до екстремістського угрупування Boogaloo Bois. Воно було причетне до масових акцій в США, у тому числі штурму Капітолію 6 січня 2021 року, коли загинуло декілька людей. Хоефт був більше відомий у цій організації під іменем Генрі Локі (Henry Locke). І він навіть був на фотографіях того ж Columbus Dispatch під час акцій протесту в Коламбусі (головне фото). Там він був озброєний, як і решта учасників Boogaloo Bois. Після цього статтю про Хоефта прибрали.

В Україні Хоефт намагався приєднатися до "Грузинського легіону", Але його туди не прийняли.

Після нетривалого перебування в Україні, Хоефт вирішив покинути нашу країну. Він переконував, що його не хотіли випускати. І нібито прикордонники мало не рвали паспорти іноземцям, які хотіли поїхати геть. Тому він втік у машині швидкої допомоги, видавши себе за працівника "Червоного хреста".

Вже після цього інші іноземці, які воюють в Україні проти Росії, спростували звинувачення Хоефта. При цьому один з них був разом з Хоефтом в Boogaloo Bois.

Колишній поліцейський з Чикаго Гаррісон Йозефович співпрацює з Грузинський легіоном. Він звинуватив Хоефта у "масовій параної". І заявив, що у них є процес перевірки. І що Хоефт її не пройшов, тому вирішив відімстити.

Натомість відео Хоефта вирішили використати російські пропагандисти, які масово їх поширюють у VK та Telegram.