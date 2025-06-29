Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Россияне распространяют пропаганду

Главный редактор медиагруппы "Прихист" Анна Целуйко в комментарии Институту массовой информации сообщила о пропагандистских листовках, которые распространяют россияне.

Нам обычно пишут в официальных телеграмм-каналах, что произошла такая история. Людей просят не поднимать и не хранить этот мусор, а как можно быстрее сообщать об этом соответствующие службы, чтобы они все это убрали и утилизировали,

– рассказала она.

Пропагандистская листовка, которую распространяют россияне / Фото Анны Целуйко

Партия листовок была посвящена тому, что оккупанты приглашали местных присоединиться к "диктанту победы". Сделать это можно было по QR-коду. Целуйко подчеркнула, что на Пасху оккупанты прицепили на телебашню Никополя флаг СССР.

"Они коптером притащили и прицепили эту тряпку на телебашню, которая расположена почти в центре города. Но наши силы, которые находятся у нас в районе, запускали дрон, чтобы сбить его", – рассказала она.