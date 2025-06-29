Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут масової інформації.

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Росіяни розповсюджують пропаганду

Головна редакторка медіагрупи "Прихист" Анна Целуйко в коментарі Інституту масової інформації повідомила про пропагандистські листівки, які розповсюджують росіяни.

Нам зазвичай пишуть в офіційних телеграм-каналах, що сталася така історія. Людей просять не підіймати й не зберігати це сміття, а якнайшвидше повідомляти про це відповідні служби, щоб вони все це прибрали й утилізували,

– розповіла вона.

Пропагандистська листівка, яку поширюють росіяни / Фото Анни Целуйко

Партія листівок була присвячена тому, що окупанти запрошували місцевих долучитися до "диктанту перемоги". Зробити це можна було за QR-кодом. Целуйко підкреслила, що на Великдень окупанти причепили на телевежу Нікополя прапор СРСР.

"Вони коптером притягнули й причепили цю ганчірку на телевежу, яка розташована майже в центрі міста. Але наші сили, які перебувають у нас у районі, запускали дрон, щоб збити його", – розповіла вона.