Правда, кое-что не учли – такого количества грамматических ошибок не существует даже в суржике. Фейковые переписки обнародовали в Национальной гвардии Украины.

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Фейковые переписки "украинского солдата", от которого хочется плакать до слез

Вы только посмотрите – какая драма, какая экспрессия! Как сказано в "письме" – "мамка, это пи*дец".

Очевидно Бандера, который сейчас "смотрит с неба" на это все, просто переворачивается в гробу от смеха.

Достаточно очевидно, что текст написан русскоязычным пропагандистом,

– заметили в Нацгвардии.

Грамматика – не единственный промах

Кстати, обратите внимание на букву в правом верхнем углу в кружочке. Она должна быть такая же, как и первая буква контакта. То есть если бы контакт был на самом деле подписан "Мамка", то справа в кружочке была бы буква "М", а н "К".

Странно, что в российской армии не учат пользоваться переводчиком и менять контакты в телеграме, чтобы потом их не фотошопить.