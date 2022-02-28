Щоправда, дещо не врахували – такої кількості граматичних помилок не існує навіть у суржику. Фейкове листування оприлюднили у Національній гвардії України.

До теми В Європі вимикають російські канали та вмикають натомість українські

Фейкове листування "українського солдата", від якого хочеться плакати до сліз

Ви лише подивіться – яка драма, яка експресія! Як сказано в "листі" – "мамко, це пи*дець".

Вочевидь Бандера, який зараз "дивиться з неба" на це все, просто перевертається в труні від сміху.

Досить очевидно, що текст написаний російськомовним пропагандистом,

– зауважили в Нацгвардії.

Граматика – не єдиний промах

До речі, зверніть увагу на літеру в правому верхньому куті в кружечку. Вона має бути така сама, як і перша буква літера контакту. Тобто якби контакт був насправді підписаний "Мамко", то праворуч у кружечку була б літера "М", а не "К".

Дивно, що у російській армії не навчають користуватися перекладачем та міняти контакти у телеграмі, щоб потім їх не фотошопити.