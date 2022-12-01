Подобные фейки ориентированы в первую очередь на внутреннюю аудиторию в России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Россияне придумали очередной фейк об Украине

Российские пропагандистские телеграмм-каналы начали писать о том, что якобы трое харьковчан погибли в Пункте несокрушимости от отравления угарным газом. Информация сопровождалась фейковыми скриншотами якобы из украинских медиа.

Однако таких новостей украинские СМИ не публиковали, ведь и самой трагедии не было нигде, кроме воображения российских пропагандистов.

Для россиян очень важно, что в Украине не все хорошо. Сейчас им из Кремля рассказывают, мол, что еще немного будем бить по украинским электростанциям ракетами, и все украинцы там умрут,

– сказал Шейтельман.

Путин рассказывает россиянам лживые истории о том, как победит

Он добавил, что сейчас цель войны России против Украины состоит в том, чтобы убить как можно больше украинцев, а затем спокойно забрать украинские территории.

Владимир Путин обещает, что еще немного будут бить-бить и почти всех убьют, а остальные – сдадутся. Он каждый раз рассказывает новую историю о том, как победит,

– сказал политтехнолог.

Он напомнил, что российский диктатор уже не раз рассказывал своему народу сказки о методах, которые помогут победить в войне против Украины.

Путин говорил, что добьется успеха, оставив Европу без российского газа.

Кремль продвигал нарративы о том, что заморит голодом Африку.

Сейчас путинские пропагандисты транслируют информацию, что украинцы не выдержат испытания отсутствием электроэнергии.

Шейтельман добавил, что такие басни нужны главе Кремля, чтобы поддерживать у россиян веру в то, что война для них еще не проиграна.

Михаил Шейтельман рассказал о новых нарративах российских пропагандистов: смотрите видео

Бред российской пропаганды