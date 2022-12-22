Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности.

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Настоятель публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев. Во время своих "речей" к верующим он называл факты убийств и пыток мирных жителей Бучи области "постановкой".

Кроме этого, настоятель он призывал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и масс-медиа о совершенных россиянами военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона.

Мужчине уже сообщили о подозрении

Фигуранту дела уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. То есть за "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников".

Досудебное уже расследование завершено, а обвинительный акт был направлен в суд.