Все идет не по плану: что вдруг заговорила роспропаганда о войне в Украине

Российская пропаганда озвучивает, что война скоро должна завершиться. Скабеева говорит, что якобы украинская сторона приближается к тому, что согласится на условия мирного плана. Соловьев озвучивает, что якобы Россия побеждает. Поскольку Кремль стремится убедить общество в том, что все делается эффективно, значит, не все у Путина идет по плану.

Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что Россия хотела бы, чтобы программа PURL, в рамках которой Европа закупает для ВСУ американское оружие, прекратилась. Ведь в этом Москва видит ключевой способ дожать Украину.

Россия применяет элементы гибридной войны

Майор ВСУ объяснил, что Украина зависима от поддержки союзников, однако согласно информации заместителя руководителя ОПУ Павла Палисы, почти 50% номенклатуры, которая применяется на фронте – украинского производства. По его словам, нашему государству надо работать над тем, чтобы сохранить финансирование ряда проектов, которые усиливают ее обороноспособность.

Когда россияне не могут победить на поле боя, то применяют другие элементы гибридной войны, которую ведут против Украины и ее союзников. Говорится о дипломатической, экономической, политической составляющей.

"В дипломатической составляющей они пытаются сейчас убедить Трампа в том, что надо перестать поддерживать Украину. И так поддержка уже не такая, какой была при его предшественнике, но она присутствует различными проектами и механизмами, в частности через PURL", – озвучил Ткачук.

Темпы продвижения врага упали

Когда Москва дипломатическим путем пробует выпросить у Трампа определенные решения о прекращении поставок Украине оружия, то это, по словам майора ВСУ, свидетельствует о том, что на поле боя российская армия не достигает желаемых результатов. Ведь с конца осени наблюдается снижение темпа продвижения оккупантов.

Если в ноябре это было более 500 километров квадратных, то в декабре цифра составляла более 400, в январе – 240, в феврале – ориентировочно 126. Тенденция такова, что наступательные возможности россиян падают,

– констатировал Ткачук.

Одновременно с этим количество боевых столкновений и интенсивность не так резко снизилась, как темпы оккупации врагом украинской территории. Политолог и майор ВСУ прогнозирует, что в дальнейшем противник активизирует свои резервы, чтобы проводить весенне-летнюю кампанию.

