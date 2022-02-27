Однако даже после обстрела нефтебаза продолжила работать. Об этом заявили представители сети, пишет 24 канал.

Важно Знаем, где находится оккупант, и уничтожим его, – командующий обороны Киева

Чудом работникам нефтебазы удалось спасти 15 вагонов с дизельным топливом и 8 вагонов с газом. Эти ресурсы пойдут на нужды ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо".

Русская ракета, иди... даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать,

– подчеркнули в сети KLO.

Также в сети обнародовали видео, которое зафиксировали тепловизоры, закрепленные на тепловоз. Техника как раз проезжала в десятках метров от горящих резервуаров с горючим.

Последствия обстрела нефтебазы: смотрите видео

Ранее председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал, что ракета попала в один из 10 резервуаров с топливом. Если бы огонь перекинулся на другие резервуары, то была бы неизбежна экологическая катастрофа.