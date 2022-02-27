Однак навіть після обстрілу нафтобаза продовжила працювати. Про це заявили представники мережі, пише 24 канал.

Важливо Знаємо, де перебуває окупант, і знищимо його, – командувач оборони Києва

Дивом працівникам нафтобази вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Ці ресурси підуть на потреби ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо".

Російська ракета, іди… Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати,

– наголосили у мережі KLO.

Також у мережі оприлюднили відео, яке зафіксували тепловізори, що закріплені на тепловоз. Техніка якраз проїжджала в десятках метрів від палаючих резервуарів з пальним.

Наслідки обстрілу нафтобази: дивіться відео

Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів, що ракета влучила в один із 10 резервуарів з паливом. Якби вогонь перекинувся на інші резервуари, то була б неминуча екологічна катастрофа.