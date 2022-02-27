Після цього виникла пожежа, а почати її долати рятувальники не можуть – все через ті ж обстріли. Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
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Пожежа на нафтобазі під Васильковом: є загроза екологічної катастрофи
Ось що про поточну ситуацію з пожежею на нафтобазі розповів Кулеба:
- Бій за аеропорт під Васильковом триває.
- Росіяни завдали удару ракетами по нафтобазі в селі Крячки.
- Спалахнула велика пожежа, яку видно навіть із Києва.
- Рятувальники не можуть навіть почати гасити – через постійні обстріли.
- Тож поки вдалося тільки перекрити постачання газу.
- Спалахнула нафтобаза мережі КЛО.
Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!
– повідомив голова ОДА.
Відео вибуху на нафтобазі під Васильковом:
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