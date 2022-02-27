Людей попередили, як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах. Найкраще – негайно виїхати з місця, близького до аварії.

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Водночас, якщо немає можливості, потрібно дотримуватися порад фахівців.

Що рекомендують у Держспецзв'язку

Зачинити вікна та без нагальної потреби не відчиняти їх. Якщо все-таки довелося це зробити, завішати вікна вологою або марлевою тканиною. Її потрібно періодично міняти.

Уникати тривалого перебування на повітрі.

Користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Поставити у помешканні або місці перебування місткості з водою. Це підвищить вологість повітря.

Регулярно здійснювати вологе прибирання.

Якщо у повітрі відчувається дим, носити вологі маски.

Виключити зі свого раціону газовані напої.

Пити 2 – 3 літри води щодня.

Промивати ніс та горло.

Декілька разів на день приймати душ.



Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах / Інфографіка 24 каналу

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