Людей предупредили, как поступать в случае аварий на химических объектах. Лучше всего – немедленно уехать с места, близкого к аварии.
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В то же время, если нет возможности, нужно следовать советам специалистов.
Что рекомендуют в Госспецсвязи
- Закрыть окна и без необходимости не открывать их. Если все-таки пришлось это сделать, занавесить окна влажной или марлевой тканью. Ее нужно периодически менять.
- Избегайте длительного пребывания на воздухе.
- Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещении или местонахождении емкости с водой. Это повысит влажность воздуха.
- Регулярно делать влажную уборку.
- Если в воздухе чувствуется дым, носить влажные маски.
- Исключить из своего рациона газированные напитки.
- Пить 2 – 3 литра воды в день.
- Промывать нос и горло.
- Несколько раз в день принимать душ.
Что делать людям в случае аварий на химических объектах / Инфографика 24 канала
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