На место попадания прибыли журналисты Суспильного. Они более подробно рассказали о ситуации в Харькове, а также показали последствия атаки ракетой учебного заведения в Основянском районе.

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Часть школы обрушилась полностью

Фото последствий попадания ракеты в школу в Харькове / Фото Суспильне

Итак, корреспондент сообщил, что часть двухэтажного здания школы обрушилась. Также на месте взрыва образовалась воронка. Ее диаметр около 10 метров. Она наполнена водой.

На месте попадания ракеты работают спасатели. По их предположениям, атака могла повредить подземный водопровод. Отсюда и вода в воронке.

Известно также о том, что вблизи школы взрывной волной выбило окна по меньшей мере в трех частных домах.

Что известно об атаке Харькова

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:32 2 января. Практически сразу же поступило сообщение, что на областной центр летят ракеты. Позже городской голова Игорь Терехов подтвердил, что в городе слышны взрывы.

В Харькове слышны взрывы,

– написал городской голова Игорь Терехов в 22:34.

В ту же минуту поступило сообщение от главы ОВА Олега Синегубова. Он отметил, что враг бьет по областному центру. Попросил жителей не покидать укрытий до отбоя.

По словам корреспондентов Суспильного, в Харькове были в тот вечер по меньшей мере три взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", в 22:38 написал, что в воздушном пространстве отсутствуют ракеты на ту минуту. Он добавил, что враг избивал по Харькову из Белгорода. И что, предварительно, использовал ракеты С-300, летящие по баллистической траектории.

В 23:03 Игорь Терехов сообщил, что был прилет возле жилого дома. Он отметил, что в результате этого выбиты стекла. Что касается пострадавших, то информация об этом уточнялась.

Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей.

– подчеркнул городской голова.

В 23:07 глава ОВА Олег Синегубов отметил, что повреждения получила гражданская инфраструктура. А еще через 20 минут уточнил, что повреждено образовательное учреждение.