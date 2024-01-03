На місце влучання прибули журналісти Суспільного. Вони детальніше розповіли про ситуацію в Харкові, а також показали наслідки атаки ракетою навчального закладу в Основ'янському районі.

Читайте також Росіяни атакували Харків: мер каже про приліт біля житлового будинку

Частина школи обвалилася повністю

Фото наслідків влучання ракети у школу в Харкові / Фото Суспільне

Отже, кореспондент повідомив, що частина двоповерхової будівлі школи обвалилася. Також на місці вибуху утворилася вирва. Її діаметр близько 10 метрів. Вона наповнена водою.

На місці влучання ракети працюють рятувальники. За їхніми припущеннями, атака могла пошкодити підземний водогін. Звідси й вода у вирві.

Відомо також про те, що поблизу школи вибуховою хвилею побило вікна у щонайменше трьох приватних будинках.

Що відомо про атаку Харкова

Звернімо увагу на те, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 22:32 2 січня. Практично відразу ж надійшло повідомлення, що на обласний центр летять ракети. Пізніше міський голова Ігор Терехов підтвердив, що у місті чують вибухи.

У Харкові чутно вибухи,

– написав міський голова Ігор Терехов о 22:34.

Тієї ж хвилини надійшло повідомлення від глави ОВА Олега Синєгубова. Він зазначив, що ворог б'є по обласному центру. Попрохав мешканців не покидати укриттів до відбою.

За словами кореспондентів Суспільного, у Харкові пронулали того вечора щонаймене три вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", о 22:38 написав, що у повітряному просторі відсутні ракети на ту хвиину. Він додав, що ворог бив по Харкову з Бєлгорода. І що, попередньо, використовував ракети С-300, які летять за балістичною траєкторією.

О 23:03 Ігор Терехов повідомив, що був приліт поблизу житлового будинку. Він зазначив, що внаслідок цього вибиті шибки. Що стосується постраждалих, то інформація щодо цього уточнювалася.

Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців,

– наголосив міський голова.

О 23:07 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. А ще через 20 хвилини уточнив, що пошкоджена освітня установа.