"Зарубежнефть" пыталась продать 600 тысяч тонн нефти с отгрузкой во втором квартале. Сначала тендеры должны были состояться в конце февраля. Позже компания перенесла окончание подачи заявок на 9 марта.

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Ранее с проблемами в продаже нефти на споте также столкнулись "Сургутнефтегаз" и "Роснефть". В частности, "Сургутнефтегаз" в начале марта выставил на продажу 8 партий из балтийских портов "Транснефти", однако никто из покупателей даже не заявил на тендер.

Источники сообщали, что покупатели не могут найти нефтеналивные танкеры для отгрузки сырья, поскольку судовладельцы опасаются совершать сделки, связанные с российской нефтью. Кроме того, многие покупатели избегают приобретения российского сырья также из-за имиджевых рисков.

Эмбарго на российскую нефть