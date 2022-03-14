"Зарубіжнафта" намагалася продати 600 тисяч тонн нафти з відвантаженням у другому кварталі. Спочатку тендери мали відбутися наприкінці лютого. Пізніше компанія перенесла закінчення подання заявок на 9 березня.
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Раніше з проблемами у продажу нафти на споті також зіштовхнулися "Сургутнафтогаз" та "Роснефть". Зокрема, "Сургутнафтогаз" на початку березня виставив на продаж 8 партій із балтійських портів "Транснефти", проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер.
Джерела повідомляли, що покупці не можуть знайти нафтоналивні танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російською нафтою. Крім того, багато покупців уникають придбання російської сировини також через іміджеві ризики.
Ембарго на російську нафту
- Президент США Джо Байден оголосив про введення заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля.
- До введення ембарго на російську нафту та нафтопродукти офіційно також приєдналася Великобританія.
- Великобританія закликала всіх членів G7 заборонити імпорт нафти з росії.
- Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго росії.
- Євросоюз розробляє рішення про повну відмову від російських енергоносіїв.
- Економічні санкції, запроваджені проти росії у відповідь на війну прои Україну, обмежили здатність закуповувати у росії нафту Китаєм.