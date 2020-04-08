Российская армия в Крыму блокирует больницу с 200 человек внутри
Из-за коронавируса больницу в Армянске, что в оккупированном Крыму, закрыли на 14 суток. Внутри остались 124 работника медицинского персонала и около 100 пациентов.
Городскую больницу оккупированного Армянска заблокировали посреди ночи на 8 апреля, сообщает "Общественное" со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Важно Коронавирус в оккупированном Крыму: число заболевших возросло до 27 человек
На такие шаги пошли после того, как здесь лечился мужчина с коронавирусом. Сначала его лечили от гипертонического криза (внезапное и значительное повышение артериального давления), а уже потом диагностировали коронавирус.
У него, как и у большинства больных инфекцией в Крыму, коронавирус завезен из России. На этот раз от родственников из Москвы, которые приезжали на оккупированную территорию.
Также прямо на рабочих местах в нескольких цехах "Крымского Титана" были заблокированы его работники. Участие в блокировании принимают регулярные российские войска, которые и захватывали Крым.
Что известно о коронавирусе в Крыму?По данным оккупантов, во временно неконтролируемом украинской властью Крыму коронавирус подтвержден у 27 человек. Из них 5 – в Севастополе.
В основном заболевание на оккупированный полуостров завезли из России, в отдельных случаях – из европейских стран. Но в двух семьях подтверждены случаи заражения на самом полуострове.
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