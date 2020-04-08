20:29
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Российская армия в Крыму блокирует больницу с 200 человек внутри

      - Читати новину українською
      В Армянске из-за коронавируса блокируют больницу с персоналом и пациентами внутри / crimeanblog.blogspot.com

      Из-за коронавируса больницу в Армянске, что в оккупированном Крыму, закрыли на 14 суток. Внутри остались 124 работника медицинского персонала и около 100 пациентов.

      Городскую больницу оккупированного Армянска заблокировали посреди ночи на 8 апреля, сообщает "Общественное" со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

      Важно Коронавирус в оккупированном Крыму: число заболевших возросло до 27 человек

      На такие шаги пошли после того, как здесь лечился мужчина с коронавирусом. Сначала его лечили от гипертонического криза (внезапное и значительное повышение артериального давления), а уже потом диагностировали коронавирус.

      У него, как и у большинства больных инфекцией в Крыму, коронавирус завезен из России. На этот раз от родственников из Москвы, которые приезжали на оккупированную территорию.

      Также прямо на рабочих местах в нескольких цехах "Крымского Титана" были заблокированы его работники. Участие в блокировании принимают регулярные российские войска, которые и захватывали Крым.

      Что известно о коронавирусе в Крыму?По данным оккупантов, во временно неконтролируемом украинской властью Крыму коронавирус подтвержден у 27 человек. Из них 5 – в Севастополе.

      В основном заболевание на оккупированный полуостров завезли из России, в отдельных случаях – из европейских стран. Но в двух семьях подтверждены случаи заражения на самом полуострове.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:15 Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фото
      Новини України 2998
      сегодня , 17:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      Новини нерухомості 4020
      сегодня , 17:09 Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями
      Новини України 2916
      сегодня , 17:28 Расшифровали полный геном коронавируса
      Лікування 12130
      сегодня , 14:53 В Кремле заявили, что коронавирус и падение цен на нефть не изменит позицию России к Украине
      Новини України 5391
      сегодня , 14:23 Цены на продукты: что подорожало и виноват ли карантин
      Новини України 5352
      сегодня , 18:47 Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, вспышка в Першотравенске
      Новини України 3335
      сегодня , 14:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      Інтернет 19378
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Коронавирус погубит Россию, или Почему Кремль проиграл в поединке с Европой
      Олександр Коваленко