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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Російська армія у Криму блокує лікарню з 200 людей всередині

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      В Армянську через коронавірус блокують лікарню з персоналом і пацієнтами всередині / crimeanblog.blogspot.com

      Через коронавірус лікарню в Армянську, що в окупованому Криму, закрили на 14 діб. Всередині залишилися 124 працівники медичного персоналу та близько 100 пацієнтів.

      Міську лікарню окупованого Армянська заблокували посеред ночі проти 8 квітня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

      Важливо Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 27 людей

      На такі кроки пішли після того, як тут лікувався чоловік з коронавірусом. Спершу його лікували від гіпертонічного кризу (раптове і значне підвищення артеріального тиску), а вже потім діагностували коронавірус.

      У нього, як і в більшості хворих на інфекцію у Криму, коронавірус завезений з Росії. Цього разу від родичів з Москви, які приїздили на окуповану територію.

      Також просто на робочих місцях у декількох цехах "Кримського Титану" були заблоковані його працівники. Участь у блокуванні беруть регулярні російські війська, які й захоплювали Крим.

      Що відомо про коронавірус у Криму?За даними окупантів, у тимчасово неконтрольованому українською владою Криму коронавірус підтверджено у 27 людей. З них 5 – у Севастополі.

      Здебільшого захворювання на окупований півострів завезли з Росії, в окремих випадках – з європейських країн. Але у двох сім'ях підтверджені випадки зараження на самому півострові.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
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