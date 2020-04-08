Російська армія у Криму блокує лікарню з 200 людей всередині
Через коронавірус лікарню в Армянську, що в окупованому Криму, закрили на 14 діб. Всередині залишилися 124 працівники медичного персоналу та близько 100 пацієнтів.
Міську лікарню окупованого Армянська заблокували посеред ночі проти 8 квітня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Важливо Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 27 людей
На такі кроки пішли після того, як тут лікувався чоловік з коронавірусом. Спершу його лікували від гіпертонічного кризу (раптове і значне підвищення артеріального тиску), а вже потім діагностували коронавірус.
У нього, як і в більшості хворих на інфекцію у Криму, коронавірус завезений з Росії. Цього разу від родичів з Москви, які приїздили на окуповану територію.
Також просто на робочих місцях у декількох цехах "Кримського Титану" були заблоковані його працівники. Участь у блокуванні беруть регулярні російські війська, які й захоплювали Крим.
Що відомо про коронавірус у Криму?За даними окупантів, у тимчасово неконтрольованому українською владою Криму коронавірус підтверджено у 27 людей. З них 5 – у Севастополі.
Здебільшого захворювання на окупований півострів завезли з Росії, в окремих випадках – з європейських країн. Але у двох сім'ях підтверджені випадки зараження на самому півострові.
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