Російська армія у Криму блокує лікарню з 200 людей всередині

Через коронавірус лікарню в Армянську, що в окупованому Криму, закрили на 14 діб. Всередині залишилися 124 працівники медичного персоналу та близько 100 пацієнтів.

Міську лікарню окупованого Армянська заблокували посеред ночі проти 8 квітня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Важливо Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 27 людей

На такі кроки пішли після того, як тут лікувався чоловік з коронавірусом. Спершу його лікували від гіпертонічного кризу (раптове і значне підвищення артеріального тиску), а вже потім діагностували коронавірус.

У нього, як і в більшості хворих на інфекцію у Криму, коронавірус завезений з Росії. Цього разу від родичів з Москви, які приїздили на окуповану територію.

Також просто на робочих місцях у декількох цехах "Кримського Титану" були заблоковані його працівники. Участь у блокуванні беруть регулярні російські війська, які й захоплювали Крим.

Що відомо про коронавірус у Криму?За даними окупантів, у тимчасово неконтрольованому українською владою Криму коронавірус підтверджено у 27 людей. З них 5 – у Севастополі.



Здебільшого захворювання на окупований півострів завезли з Росії, в окремих випадках – з європейських країн. Але у двох сім'ях підтверджені випадки зараження на самому півострові.