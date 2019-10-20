21:19
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Российская власть хотела моей смерти, – Бекиров

      36 Читати новину українською
      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / 24 канал

      Бывший политзаключенный Эдем Бекиров считает, что с путинской властью и его режимом никогда нельзя иметь каких-либо отношений.

      В интервью изданию "Новое время" он сказал: "Российская власть хотела моей смерти, и теперь наши врачи ежеминутно борются за мою жизнь".

       К слову: Освобожденный Бекиров обратился с мощной речью к крымским татарам: видео

      Справка! У Бекирова диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжело больному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. После освобождения из плена Бекирова прооперировали в клинической больнице "Феофания".

      По его словам, нельзя судить весь российский народ по действиям режима Путина.

      Нельзя сегодня судить по путинским режимом о российском народе, среди них тоже очень много прекрасных, нормальных людей. Возьмите того же Андрея Макаревича, Лию Ахеджакову – уникальные люди,
      – сказал Бекиров.

      Он уверяет, что путинская власть и российский народ – это разные вещи, а с адекватными россиянами надо дружить.

      "Мне в тюрьму писали много писем поддержки простые люди, россияне. И не только писали. Например, россиянка Валя Мазур, врач, взяла мои документы и пошла в Минздрав РФ доказывать, что я не могу с такими заболеваниями находиться в тюрьме . Это уникальные люди", – добавил бывший заключенный.

      Кто такой Эдем Бекиров?
      Крымскотатарский активист, которого задержали в декабре 2018 года по надуманным обвинениям ФСБ России. Бекирова обвиняли в передаче якобы  12 килограммов тротила и 190 боеприпасов. И это при том, что активист перенес несколько сложных операций, поэтому физически не мог поднять такой вес.

      7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена пленными.

      blog_ava
      Рак молочной железы: симптомы, причины и стадии рака груди
      сегодня
      13856
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сегодня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 71
      Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу
      Ірина Вихрущ 114
      Избиение школьницы, детали дела Гладковского и трогательная история бойца ВСУ – видео недели
      сегодня , 19:30 Избиение школьницы, детали дела Гладковского и трогательная история бойца ВСУ – видео недели
      Марія Бондар 187
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      сегодня , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 196
      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      сегодня , 16:01 Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      Ольга Черненко 2740
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук