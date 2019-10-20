Российская власть хотела моей смерти, – Бекиров

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров считает, что с путинской властью и его режимом никогда нельзя иметь каких-либо отношений.

В интервью изданию "Новое время" он сказал: "Российская власть хотела моей смерти, и теперь наши врачи ежеминутно борются за мою жизнь".

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Справка! У Бекирова диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжело больному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. После освобождения из плена Бекирова прооперировали в клинической больнице "Феофания".

По его словам, нельзя судить весь российский народ по действиям режима Путина.

Нельзя сегодня судить по путинским режимом о российском народе, среди них тоже очень много прекрасных, нормальных людей. Возьмите того же Андрея Макаревича, Лию Ахеджакову – уникальные люди,

– сказал Бекиров.

Он уверяет, что путинская власть и российский народ – это разные вещи, а с адекватными россиянами надо дружить.

"Мне в тюрьму писали много писем поддержки простые люди, россияне. И не только писали. Например, россиянка Валя Мазур, врач, взяла мои документы и пошла в Минздрав РФ доказывать, что я не могу с такими заболеваниями находиться в тюрьме . Это уникальные люди", – добавил бывший заключенный.

Кто такой Эдем Бекиров?

Крымскотатарский активист, которого задержали в декабре 2018 года по надуманным обвинениям ФСБ России. Бекирова обвиняли в передаче якобы 12 килограммов тротила и 190 боеприпасов. И это при том, что активист перенес несколько сложных операций, поэтому физически не мог поднять такой вес.



7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена пленными.