Російська влада хотіла моєї смерті, – Бекіров

Колишній в'язень Едем Бекіров вважає, що з путінської владою і його режимом ніколи не можна мати якихось відносин.

В інтерв'ю виданню "Новое время" він сказав: "Російська влада хотіла моєї смерті, і тепер наші лікарі щохвилини борються за моє життя".

До слова: Звільнений Бекіров звернувся з потужною промовою до кримських татар: відео

Довідка! Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Після звільнення з полону Бекірова прооперували у клінічній лікарні "Феофанія".

За його словами, не можна судити весь російський народ по діях режиму Путіна.

Не можна сьогодні судити за путінським режимом про російський народ, серед них теж дуже багато прекрасних, нормальних людей. Візьміть того ж Андрія Макаревича, Лію Ахеджакову – унікальні люди,

– сказав Бекіров.

Він запевняє, що путінська влада і російський народ – це різні речі, а з адекватними росіянами треба дружити.

"Мені до в’язниці писали багато листів підтримки прості люди, росіяни. І не лише писали. Наприклад, росіянка Валя Мазур, лікар, взяла мої документи і пішла в МОЗ РФ доводити, що я не можу з такими захворюваннями перебувати у в’язниці. Це унікальні люди", – додав колишній в'язень.

Хто такий Едем Бекіров? Кримськотатарський активіст, кого затримали у грудні 2018 року за надуманими звинуваченнями ФСБ Росії. Бекірова звинувачували у нібито передачі 12 кілограмів тротилу та 190 боєприпасів. І це при тім, що активіст переніс кілька складних операцій, тож фізично не міг підняти таку вагу.



7 вересня 2019 року Бекіров повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.