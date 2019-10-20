20:47
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Російська влада хотіла моєї смерті, – Бекіров

      200 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / 24 канал

      Колишній в'язень Едем Бекіров вважає, що з путінської владою і його режимом ніколи не можна мати якихось відносин.

      В інтерв'ю виданню "Новое время" він сказав: "Російська влада хотіла моєї смерті, і тепер наші лікарі щохвилини борються за моє життя".

      До слова: Звільнений Бекіров звернувся з потужною промовою до кримських татар: відео

      Довідка! Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Після звільнення з полону Бекірова прооперували у клінічній лікарні "Феофанія".

      За його словами, не можна судити весь російський народ по діях режиму Путіна. 

      Не можна сьогодні судити за путінським режимом про російський народ, серед них теж дуже багато прекрасних, нормальних людей. Візьміть того ж Андрія Макаревича, Лію Ахеджакову – унікальні люди,
      – сказав Бекіров. 

      Він запевняє, що путінська влада і російський народ – це різні речі, а з адекватними росіянами треба дружити.

      "Мені до в’язниці писали багато листів підтримки прості люди, росіяни. І не лише писали. Наприклад, росіянка Валя Мазур, лікар, взяла мої документи і пішла в МОЗ РФ доводити, що я не можу з такими захворюваннями перебувати у в’язниці. Це унікальні люди", – додав колишній в'язень. 

      Хто такий Едем Бекіров? Кримськотатарський активіст, кого затримали у грудні 2018 року за надуманими звинуваченнями ФСБ Росії. Бекірова звинувачували у нібито передачі 12 кілограмів тротилу та 190 боєприпасів. І це при тім, що активіст переніс кілька складних операцій, тож фізично не міг підняти таку вагу.

      7 вересня 2019 року Бекіров повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.

      blog_ava
      Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      6980
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Заручники Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сьогодні , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 92
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 720
      Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня
      Марія Бондар 229
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      сьогодні , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 817
      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      сьогодні , 16:01 Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      Ольга Черненко 2484
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук