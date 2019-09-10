Звільненого політв'язня Бекірова прооперували: він у реанімації

Звільнений з російського полону Едем Бекіров проходить курс лікування у клінічній лікарні "Феофанія". Його перевели у кардіологічне відділення, де і провели 5-годинну операцію.

Одразу ж після операції кримчанина перевели до реанімації, повідомила його донька Елеонора Бекірова.

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Ще раз хочу подякувати усім, хто допомагав і підтримував нас у цей складний період, всіх, хто писав слова підтримки татові і нашій сім'ї. Всі ваші побажання я йому передала,

– запенила донька звільненого бранця.

Крім того, вона закликала молитися за те, щоб після операції все добре закінчилося до Едема Бекірова.

"9 місяців у катівнях СІЗО не пройшли безслідно для нього. Це стосується не тільки здоров'я, а й психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе морально відновитися", – резюмувала Елеонора Бекірова.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям Бекірова?Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів.



Через цинічні дії росіян рідні Бекірова фактично зневірились у тому, що побачать його живим. Втім, він повернувся додому 7 вересня у складі 35 українських бранців.