15:08
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      У "Феофанії" розповіли про лікування звільнених з полону

      454 Читать новость на русском
      У "Феофанії" лікуються 8 звільнених з російського полону українців
      У "Феофанії" лікуються 8 звільнених з російського полону українців / tsn.ua

      Вісім звільнених з російського полону українців зараз перебувають на стаціонарному лікуванні у "Феофанії". Так само на стаціонарі у клінічній лікарні перебувають 8 близьких родичів, які хотіли лікуватися поряд зі своїми рідними.

      За вихідні лікарі провели обстеження звільнених з полону та декому вже встановили діагнози, розповів головний лікар Ігор Семенів.

      Читайте також: Сенцов та Балух покинули "Феофанію": що кажуть лікарі

      Сьогодні ще відбудеться більш детальний діагностичний пошук. Очевидно, сьогодні може виникати питання про переведення окремих хворих в інші структурні підрозділи. Визначатимемо напрямки, за якими їм і потрібно буде надавати допомогу,
      – розповів лікар.

      Він також підкреслив, що дуже важливим аспектом лікування є психологічна реабілітація звільнених, позаяк в'язниця не додає нікому ні психологічного, ні фізичного здоров'я.

      "Ви ж розумієте, що згадувати в'язницю не дуже приємно. З ними працюють наші психотерапевти і психіатри. З кожним провели окрему консультацію", – підкреслив Ігор Семенів.

      До слова: Клих не в реанімації: що розповіла Денісова про стан політв’язня

      Крім того, він розповів, що Станіслава Клиха перевели у спеціалізоване відділення військового госпіталю. Він потребує спеціалізованої медичної допомоги.

      "Олег Сенцов відлучився з лікарні, але ми залишаємося на постійному контакті з ним. Олег просив допомогти його матері, обстежити її. Ми плануємо госпіталізувати її, щоб надати медичну допомогу", – зазначив головний лікар "Феофанії".

      Роман Сущенко буде проходити обстеження та за необхідності лікуватися в амбулаторному режимі. Для нього вже чітко визначили план осбтежень.

      Можу сказати, що людей, які були б у вкрай важкому стані, немає. Дехто у задовільному стані, дехто – у не зовсім задовільному. Кожен у різному стані, але може точно сказати, що у вкрай важких немає,
      – запевнив медик.

      обмін полоненими, звільнені українці
      Українці, які повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу

      обмін полоненими, українські моряки
      Українські моряки, які повернулися з полону / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      150-кілограмова модель Тесс Холлідей сміливо вийшла на подіум в Нью-Йорку: фото і відео
      сьогодні
      5572
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Роман Сущенко Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сьогодні , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 34
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сьогодні , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 1217
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1469
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сьогодні , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 788
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 6130
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук