У "Феофанії" розповіли про лікування звільнених з полону

Вісім звільнених з російського полону українців зараз перебувають на стаціонарному лікуванні у "Феофанії". Так само на стаціонарі у клінічній лікарні перебувають 8 близьких родичів, які хотіли лікуватися поряд зі своїми рідними.

За вихідні лікарі провели обстеження звільнених з полону та декому вже встановили діагнози, розповів головний лікар Ігор Семенів.

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Сьогодні ще відбудеться більш детальний діагностичний пошук. Очевидно, сьогодні може виникати питання про переведення окремих хворих в інші структурні підрозділи. Визначатимемо напрямки, за якими їм і потрібно буде надавати допомогу,

– розповів лікар.

Він також підкреслив, що дуже важливим аспектом лікування є психологічна реабілітація звільнених, позаяк в'язниця не додає нікому ні психологічного, ні фізичного здоров'я.

"Ви ж розумієте, що згадувати в'язницю не дуже приємно. З ними працюють наші психотерапевти і психіатри. З кожним провели окрему консультацію", – підкреслив Ігор Семенів.

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Крім того, він розповів, що Станіслава Клиха перевели у спеціалізоване відділення військового госпіталю. Він потребує спеціалізованої медичної допомоги.

"Олег Сенцов відлучився з лікарні, але ми залишаємося на постійному контакті з ним. Олег просив допомогти його матері, обстежити її. Ми плануємо госпіталізувати її, щоб надати медичну допомогу", – зазначив головний лікар "Феофанії".

Роман Сущенко буде проходити обстеження та за необхідності лікуватися в амбулаторному режимі. Для нього вже чітко визначили план осбтежень.

Можу сказати, що людей, які були б у вкрай важкому стані, немає. Дехто у задовільному стані, дехто – у не зовсім задовільному. Кожен у різному стані, але може точно сказати, що у вкрай важких немає,

– запевнив медик.



Українці, які повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу



Українські моряки, які повернулися з полону / інфографіка 24 каналу