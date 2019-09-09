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      В "Феофании" рассказали о лечении освобожденных из плена

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      В "Феофании" рассказали о лечении освобожденных из плена
      / tsn.ua

      Восемь освобожденных из российского плена украинцев сейчас находятся на стационарном лечении в "Феофании". Так же на стационаре в клинической больнице находятся 8 близких родственников, которые хотели лечиться рядом со своими родными.

      За выходные врачи провели обследование освобожденных из плена и некоторым уже установили диагнозы, рассказал главный врач Игорь Семенов.

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      Сегодня еще состоится более подробный диагностический поиск. Очевидно, сегодня может возникать вопрос о переводе отдельных больных в другие структурные подразделения. Будем определять направления, по которым им и предстоит оказывать помощь, – рассказал врач.

      Он также подчеркнул, что очень важным аспектом лечения является психологическая реабилитация освобожденных, поскольку тюрьма не добавляет никому ни психологического, ни физического здоровья.

      "Вы же понимаете, что вспоминать тюрьму не очень приятно. С ними работают наши психотерапевты и психиатры. С каждым провели отдельную консультацию", – подчеркнул Игорь Семенов.

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      Кроме того, он рассказал, что Станислава Клиха перевели в специализированное отделение военного госпиталя. Он нуждается в специализированной медицинской помощи.

      "Олег Сенцов отлучился из больницы, но мы остаемся на постоянном контакте с ним. Олег просил помочь его матери, обследовать ее. Мы планируем госпитализировать ее, чтобы оказать медицинскую помощь", – отметил главный врач "Феофании".

      Роман Сущенко будет проходить обследование и при необходимости лечение в амбулаторном режиме. Для него уже четко определили план обследований.

      Могу сказать, что людей, которые были бы в крайне тяжелом состоянии, нет. Некоторые в удовлетворительном состоянии, другие – в не совсем удовлетворительном. Каждый в разной степени, но может точно сказать, что крайне тяжелых нет,
      – заверил медик.

      обмін полоненими, звільнені українці
      Украинцы, вернувшиеся из российского плена / инфографика 24 канал​а

      обмін полоненими, українські моряки
      Украинские моряки, вернувшиеся из плена / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Роман Сущенко Олег Сенцов Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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